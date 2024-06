Rodovia que liga Curitiba a Santa Catarina será bloqueada na próxima semana

A BR-376 passa por um bloqueio na altura do km 665, em Guaratuba, na próxima semana. A interdição, que será no sentido Santa Catarina, acontece entre 23h59 de segunda-feira (10) e 2h30 de terça-feira (11). Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, um pórtico de radar será instalado no local.

A alternativa para os motoristas é chegar ao município é ir pela BR-277 até Matinhos e, de lá, pegar o ferry-boat.

