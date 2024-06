Prometida como presente para o Natal de 2023 de Curitiba, a Praça Barcelona, no Vista Alegre, começou a ser construída mais de um ano após o anúncio. A obra foi divulgada em janeiro de 2023, no entanto, os trabalhos começaram em abril de 2024.

O espaço fica entre as ruas José Antoniassi, Roberto Barrozo e Rosa Saporski. Inicialmente, o projeto foi anunciado como Praça da Araucária. Entretanto, durante a Smart City de 2024, o local mudou de nome e passou a ser chamado de Praça Barcelona. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente (SMMA), que nega o atraso nos trabalhos, o nome anterior ainda não era o oficial.

O projeto prevê a criação de um mirante com vista para a Serra do Mar. A estrutura será similar à da Ópera de Arame. Ele foi aprovado ainda em janeiro de 2023. Em agosto do mesmo ano, a reportagem da Tribuna do Paraná questionou o atraso. Na época, a promessa era de que ela seria o presente de Natal da cidade. A prefeitura dizia que o projeto executivo estava em fase final de elaboração.

Desta vez, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente defende que a obra não está atrasada, isso porque os trabalhos começaram em abril e estão dentro da previsão de oito meses para conclusão. A pasta afirma que os projetos contratados levaram mais tempo do que o previsto inicialmente, em 2023.

