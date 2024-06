O motorista do carro que provocou o acidente e a morte de pai e filho na Linha Verde, em Curitiba, no dia 11 de maio, é considerado foragido pela Polícia Civil (PC). De acordo com a polícia, há um mandado de prisão preventiva contra Cristian Patrick Garcia Carvalho.



“Uma vez que sua liberdade gera um risco iminente para a ordem pública, já que é uma possibilidade que caso ele permaneça em liberdade, possa cometer novos delitos. Além disso, a gravidade do fato é outro elemento que justificou a prisão. Apesar das diligências realizadas até o momento, o investigado ainda não foi localizado”, explica o delegado da PCPR, Edgar Santana.



Conforme as investigações, Cristian dirigia um Hyundai Veloster em direção à capital paranaense, quando perdeu o controle, invadiu a pista contrária e atingiu o carro das vítimas.

Foto: Divulgação | PCPR

Evandro morreu ainda no local dos fatos, Johann foi encaminhado ao hospital, onde faleceu duas semanas após o fato. Uma criança, de dois anos, também ficou ferida.

Polícia pede ajuda para encontrar motorista que causou acidente na Linha Verde

Além de divulgar a foto do foragido, a PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

