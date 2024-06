O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou por tentativa de homicídio a mulher que atacou com soda cáustica Isabelly Aparecida Ferreira Moro, 23 anos. O caso aconteceu no dia 22 de maio, no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

A denúncia do MPPR foi oferecida na quinta-feira (06). O crime aconteceu durante o dia, em via pública. O motivo para o ataque seria ciúmes, já que Isabelly teria se relacionado com o ex-namorado da acusada.

A denúncia, apresentada por meio da 1ª Promotoria de Justiça da comarca, aponta as qualificadoras de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil (ciúmes), emprego de meio cruel e feminicídio (crime praticado conta mulher por razões da condição do sexo feminino).

Além da condenação por homicídio tentado qualificado, o MPPR requer que seja fixada quantia para reparação dos danos materiais, morais e estéticos sofridos pela vítima. A denunciada está presa preventivamente na Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina.

Inquérito da PC indiciou mulher por tentativa de homicídio

Débora Custódio, a suspeita do ataque, já havia sido indiciada por tentativa de homicídio. O inquérito que investiga o ataque de soda cáustica foi concluído pela Polícia Civil (PC) e encaminhado à Justiça na última terça-feira (04).

Jovem atacada com soda cáustica deixa UTI

Após o ataque, Isabelly ficou 12 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na última segunda-feira (03) a jovem começou a respirar sem ajuda de aparelhos e segue com uma boa recuperação, conforme a assessoria do Hospital Universitário de Londrina, onde ela está internada.

