Ciúmes do ex-marido é o motivo alegado pela mulher presa suspeita de jogar ácido no rosto de Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, para cometer o crime. O caso aconteceu na última quarta-feira (23). A jovem segue internada em estado grave no Hospital Universitário de Londrina. A suspeita foi presa na manhã de sexta-feira e confessou o crime aos policiais.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, por volta das 5 horas da manhã desta sexta-feira (24), quando policiais militares foram acionados para dar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher estaria pedindo por socorro no pátio de um hotel em Jacarezinho, norte do Paraná.

>> Vídeo mostra momentos antes e pós ataque com ácido no Paraná

Chegando no local, uma mulher relatou que estava sendo perseguida por quatro homens e que não sabia o motivo. Também afirmou que estava escondida em um matagal próximo desde quarta-feira (22), à tarde – dia em que o crime aconteceu.

Os policiais ficaram desconfiados das afirmações da mulher por causa do dia, horário e local em ela que afirmou ter se escondido. Eles questionaram se ela teria alguma participação no crime e ela a mulher imediatamente assumiu a autoria.

Isabelly Moro foi atingida por uma substência corrosiva em Jacarezinho, no Paraná, e ficou em estado grave. Foto: Reprodução/G1.

O que motivou o crime contra Isabelly?

Ainda conforme a PM, ela relatou que a motivação seria ciúmes, alegando que a vítima teve uma relação com seu ex companheiro. Ela ainda disse aos policiais que a substância utilizada era uma mistura de soda cáustica com água.

A mulher tinha com ela uma calça, que teria sido utilizada no momento do crime, e um celular. Questionada sobre uma peruca, que nas imagens de câmeras de segurança divulgadas pela Polícia Civil, aparece sendo usada pela autora crime, ela informou que teria dispensado em meio ao matagal. Os policiais realizaram buscas no local porém não encontraram.

A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia de Jacarezinho/PR, ficando à disposição da Polícia Judiciária para os eventuais procedimentos.

