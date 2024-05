Uma mulher de 23 anos identificada como Isabelly Aparecida Ferreira Moro ficou com ferimentos graves após ter sido vítima de um ataque com ácido, em Jacarezinho, norte do Paraná. Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem tentando pedir ajuda logo após o crime covarde. Isabelly teria ficado com queimaduras no rosto, boca e peito. É possível que ela ainda tenha engolido parte da substância, o que pode ter agravado ainda mais a situação.

A polícia ainda não sabe quem foi o autor do ataque. Segundo testemunhas era um homem que vestia uma peruca. Pouco depois do crime moradores da cidade encontraram uma sacola amarela e preta com um copo dentro, que pode ter sido usado para jogar o líquido contra Isabelly.

Logo após o ataque a mulher saiu correndo pelas ruas do bairro em busca de ajuda. Ela chegou até uma barbearia, onde um homem a ajudou e a levou ao hospital Universitário de Londrina.

Criminoso ainda não identificado

De acordo com o delegado Tristão Borborema, responsável pelas investigações, câmeras de segurança estão sendo verificadas para esclarecer o caso.

