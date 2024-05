O Tribunal de Contas do Estado do Paraná está com um concurso público para preenchimento de 10 vagas para diferentes áreas dentro do cargo de auditor de controle externo. O edital foi lançado e as provas irão ocorrer entre os dias 17 e 18 de agosto em Curitiba. O salário para este concurso é de R$ 22,4 mil mensais mais benefícios .

As inscrições para as provas serão abertas às 10h de segunda-feira (27) e poderão ser feitas neste link, mantido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), entidade contratada pela Casa para organizar o certame.

As inscrições ficam abertas até dia 18 de junho e custam R$ 125,00, exceto para aqueles candidatos enquadrados nas possibilidades de isenção legal. As provas devem ser realizadas em duas datas, no turno da tarde: 17 e 18 de agosto em Curitiba.

No primeiro dia, serão aplicados os testes objetivos com 100 questões de múltipla escolha, sendo 50 de conhecimentos gerais, comuns a todas as áreas, e 50 de conhecimentos específicos de cada especialidade. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas discursivas, que consistirão em quatro questões e um parecer. Não haverá prova de títulos.

Os conteúdos previstos nas provas de conhecimentos gerais, de acordo com o edital, são: Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Controle Externo, Auditoria Governamental, Administração Financeira e Orçamentária, Administração Geral e Pública e Raciocínio Lógico. A divulgação do resultado das provas objetivas e do resultado provisório da prova discursiva está previsto para o dia 13 de setembro.

Vagas

Neste concurso, estão sendo ofertadas dez vagas para o cargo de auditor de controle externo, que exige formação acadêmica de nível superior em seis áreas: Jurídica (três vagas), Contábil (duas vagas), Engenharia (duas vagas), Administrativa (uma vaga), Econômica (uma vaga) e Informática (uma vaga). Em todas as especialidades também está prevista a formação de cadastro de reserva.

Salários

A remuneração inicial atual do cargo de auditor de controle externo é de R$ 22.460,20 (incluindo vencimento básico e verba de representação). Os servidores efetivos recebem os benefícios de auxílio-alimentação de R$ 1.960,26, auxílio-saúde (pago a quem tem plano de saúde privado e cujo valor varia de acordo com a faixa etária do servidor) e auxílio-creche, pago a quem tem filhos de até seis anos matriculados em creche ou pré-escola.

