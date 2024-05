Uma mulher foi presa, na manhã desta sexta-feira (25), suspeita de jogar ácido no rosto de Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, no meio da rua em Jacarezinho, norte do Paraná, na última quarta-feira (22), De acordo com a Polícia Militar do Paraná, a mulher confessou o crime. O motivo para ela ter jogado ácido contra Isabelly foi banal.



Novas imagens divulgadas pela Polícia Civil do Paraná mostram uma pessoa suspeita do crime caminhando com uma sacola nas mãos, idêntica à encontrada por moradores.



A jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, que foi atacada com ácido no rosto no meio da rua em Jacarezinho, norte do Paraná, segue internada em estado grave no Hospital Universitário de Londrina.



De acordo com último boletim médico, divulgado na manhã desta sexta-feira (24), ela continua no centro de tratamento de queimados no hospital, entubada, sedada e inconsciente. Isabelly teve queimaduras no rosco, boca e peito.

>> Vídeo mostra momentos antes e após ataque com ácido no Paranpá



Em um vídeo divulgado pela RPC,a mãe da vítima, Regiane Ferreira, agradece todo o carinho e diz não saber quem poderia fazer isso com a filha dela.

“Alguém juntou um líquido nela. Que líquido? Não sei, não sabemos quem foi. Ela foi medicada em Jacarezinho, foi transferida pra Londrina. Aqui ela tá na UTI, sendo medicada, e eu tô aguardando. Eu agradeço o carinho de todos que estão com oração. As pessoas que andam procurando com esse carinho todo, eu agradeço”.

A Polícia Civil do Paraná divulgou imagens de uma pessoa suspeita de jogar ácido no rosto de Isabelly. Pelas imagens das câmeras de segurança é possível ver que a pessoa está disfarçada com uma peruca loira, de cabelo comprido e roupa preta. Até o momento, cerca de 15 pessoas foram ouvidas pela polícia. Confira o vídeo abaixo:

“A pessoa suspeita esteve em vários locais da cidade até chegar onde ela arremessou essa substância corrosiva contra a Isabelly. Nós trabalhamos com denúncias. As imagens estão divulgadas para quem souber de alguma informação a Polícia Civil agradece e manterá o sigilo”, disse a delegada da PCPR, Caroline Fernandes.

O ataque aconteceu na rua Alameda Adademar, no centro de Jacarezinho, por volta das 13h10 de quarta-feira (22). A jovem voltava da academia. Logo após o ataque a mulher saiu correndo pelas ruas do bairro em busca de ajuda. Ela chegou até uma barbearia, onde um homem a ajudou e a levou ao hospital. Em seguida ela foi encaminhada para o HU de Londrina.

Sabe de algo? Denuncie!

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou no (43) 3511-0600 diretamente à equipe de investigação.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!