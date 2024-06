O inquérito que investiga o ataque de soda cáustica em uma jovem de 23 anos, em Jacarezinho, no Norte do Paraná, foi concluído pela Polícia Civil (PC) e encaminhado à Justiça.



Após 12 dias internada, Isabelly Aparecida Ferreira, que sofreu o ataque com soda cáustica, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A jovem começou a respirar sem a ajuda de aparelhos e segue com uma boa recuperação, conforme a assessoria do Hospital Universitário de Londrina, onde ela está internada, ainda sem previsão de alta.



O produto que é altamente corrosivo e tóxico, usado em produtos de limpeza, causou graves queimaduras no peito e no rosto de Isabelly. A PC ouviu a jovem na última terça-feira (28) e o inquérito foi concluído no domingo (02).

A suspeita do ataque, Débora Custódio, está presa desde a última sexta-feira (24). Ela foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio. A defesa dela vai pedir uma avaliação psiquiátrica e pode alegar que a suspeita não pode responder pelos atos.

Débora confessou o crime para a polícia e alegou que cometeu o ataque por ciúmes do ex-companheiro que tem um relacionamento com Isabelly.

