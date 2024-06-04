Projeto Parceiro da Escola

Confira a lista de escolas que podem ser terceirizadas no Paraná com aprovação de projeto

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Redação / Tribuna do Paraná
por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 04/06/24 11h16
Governo do Paraná quer expandir projeto para 200 escolas em 110 cidades. Foto: Aniele Nascimento/Arquivo/Tribuna do Paraná

O Parceiro da Escola, projeto polêmico que está em fase de votação na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e que trata da terceirização da gestão administrativa e de infraestrutura das escolas estaduais do Paraná, pode atuar em 200 escolas do estado, conforme a divulgação do primeiro texto do programa. (Confira a lista das escolas no fim do texto).

O projeto foi aprovado pelos deputados em votação realizada no fim da tarde de segunda-feira (03). Foram 39 votos favoráveis, contra 13 contrários. Já nesta terça-feira (04), a iniciativa volta a ser discutida na Alep.

Contrários ao programa, professores e alunos da rede estadual iniciaram protestos no Centro Cívico de Curitiba na manhã de segunda-feira. Durante a tarde, por volta das 14h30, os manifestantes ocuparam a Alep e seguem dentro da Casa na manhã desta terça-feira. Quando a invasão começou, a Polícia Militar usou bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta.

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O que é o projeto Parceiro da Escola

O projeto de lei passa à iniciativa privada a administração de 200 escolas estaduais. Na prática, empresas privadas ficarão responsáveis por merenda, internet, segurança, infraestrutura, contratação de professores temporários e limpeza. Já os professores efetivos deverão atender a critérios e metas estabelecidos pela empresa contratada, junto aos diretores. No entanto, o texto não esclarece quais serão os critérios e metas. Além da posição contrária ao projeto, os professores reclamam que não houve diálogo entre o governo do estado.

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O texto prevê ainda que, antes de ser instalado, o projeto passe por uma consulta pública junto à comunidade escolar, em modelo parecido com o das instituições cívico-militares.

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Lista de escolas selecionadas para receber o projeto Parceiro da Escola

No primeiro texto sobre o projeto de lei, as 200 escolas contempladas com a iniciativa são as seguintes:

  • ALMIRANTE TAMANDARÉ: ANGELA SANDRI TEIXEIRA, C E PROF-EF M
  • ALMIRANTE TAMANDARÉ: FLORIPA TEIXEIRA DE FARIA, C E-EF M
  • ALMIRANTE TAMANDARÉ: JOAO PAULO I, C E PAPA-EF M
  • ALMIRANTE TAMANDARÉ: TANCREDO NEVES, C E-EF M PROFIS
  • ALTO PIQUIRI: MANUEL BANDEIRA, E E-EF
  • ANDIRA: DURVAL RAMOS FILHO, C E-EF M PROFIS
  • APUCARANA: ANTONIO T R DE OLIVEIRA, C E-EF M PROFIS
  • APUCARANA: NILO CAIRO, C E-EF M N PROFIS
  • ARAPONGAS: ANTONIO RACANELLO SAMPAIO, C E-EF M
  • ARAPONGAS: UNIDADE POLO, C E-EF M PROFIS
  • ARAPOTI: CARMELINA F PEDROSO, C E-EF M PROFIS
  • ARAUCARIA: VESPERTINO F PIMPAO, C E DEP-EF M
  • ASSIS CHATEAUBRIAND: ANCHIETA, C E PE-EF M
  • BALSA NOVA: MARIA L F PACHECO, C E PROFA-EF M
  • BANDEIRANTES: CYRIACO RUSSO, C E-EM N PROFIS
  • BARBOSA FERRAZ: LUZIA GARCIA VILLAR, C E-EF M
  • BARBOSA FERRAZ: MACHADO DE A BARBOSA FERRAZ,C E-M PR NOR
  • BOCAIUVA DO SUL: CARLOS ALBERTO RIBEIRO, C E-E F N
  • BOCAIUVA DO SUL: QUIELSE CRISOSTOMO DA SILVA,CE CON-EFMP
  • CAMBE: GERALDO FERNANDES, C E D-EF M
  • CARAMBEI: JULIA WANDERLEY, C E-EF M PROFIS
  • CAMPINA DA LAGOA: ALBERTO SANTOS DUMONT, C E-EF M PROFIS
  • CAMPINA DA LAGOA: CAMPINA DA LAGOA, C E-EF M
  • CAMPINA GRANDE DO SUL: BANDEIRANTES, C E-EF M PROFIS
  • CAMPO LARGO: AUGUSTO VANIN, C E-EF M PROFIS
  • CAMPO LARGO: CLOTARIO PORTUGAL, C E DES-EF M PROFIS
  • CAMPO LARGO: EDITHE, C E PROFA-EF M
  • CAMPO LARGO: OTALIPIO P DE ANDRADE, C E-EF M PROFIS
  • CAMPO MAGRO: CAMPO MAGRO, C E-EF M
  • CAMPO MOURAO: BOSCO, C E D-EF M PROFIS
  • CANDIDO ABREU: ARY B CARNEIRO, C E-EF M PROFIS
  • CASCAVEL: CARMELO PERRONE, C E PE-EF M PROFIS
  • CASCAVEL: ELEODORO E PEREIRA, C E-EF M PROFIS
  • CASCAVEL: IEDA BAGGIO MAYER, C E-EF M
  • CASCAVEL: JARDIM INTERLAGOS, C E-EF M PROFIS
  • CASCAVEL: MARILIS F PIROTELLI, C E-EF M
  • CASCAVEL: OLINDA T DE CARVALHO, C E-EF M PROFIS
  • CASTRO: AMANDA CARNEIRO DE MELLO, C E-EF M PROFI
  • CASTRO: JARDIM DAS ARAUCARIAS, E E-EF
  • CASTRO: NICOLAU BALTASAR, C E PE-EF M
  • CIANORTE: JOSE GUIMARAES, C E-EF M PROFIS
  • COLOMBO: GENESIO MORESCHI, C E-EF M
  • COLOMBO: LINDAMIR ALBERTI, C E-EF M
  • COLOMBO: ZUMBI DOS PALMARES, C E-EF M PROFIS
  • COLORADO: MONTEIRO LOBATO, C E-EF M N PROFIS
  • CRUZEIRO DO SUL: ROMARIO MARTINS, C E DR-EF M
  • CRUZ MACHADO: ESTANISLAU WRUBLEWSKI, C E DO C P-EF M P
  • CURITIBA: ALGACYR M MAEDER, C E PROF-EF M PROFIS
  • CURITIBA: BRANCA DO N MIRANDA, C E DONA-EF M
  • CURITIBA: CECILIA MEIRELES, C E-EF M PROFIS
  • CURITIBA: DIRCE C DO AMARAL, C E PROFA-EF M PROFIS
  • CURITIBA: ELIAS ABRAHAO, C E PROF-EF M PROFIS
  • CURITIBA: ERNANI VIDAL, C E-EF M PROFIS
  • CURITIBA: GELVIRA CORREA PACHECO, C E-EF M
  • CURITIBA: HILDEBRANDO DE ARAUJO, C E-EF M PROFIS
  • CURITIBA: HILDEGARD SONDAHL, C E PROFA-EF M PROFIS
  • CURITIBA: HOMERO B DE BARROS, E E-EF
  • CURITIBA: ISABEL L S SOUZA, C E PROFA-EF M PROFIS
  • CURITIBA: IVO LEAO, C E-EF M
  • CURITIBA: JOAO BETTEGA, C E-EF M N PROFIS
  • CURITIBA: JOAO DE OLIVEIRA FRANCO, C E-EF M
  • CURITIBA: JOAO MAZZAROTTO, C E-EF M
  • CURITIBA: MARIA A TEIXEIRA, C E PROFA-EF M PROFIS
  • CURITIBA: MARIA MONTESSORI, C E-EF M
  • CURITIBA: NATALIA REGINATO, C E-EF M PROFIS
  • CURITIBA: NOSSA SRA APARECIDA, C E-EF M
  • CURITIBA: NOSSA SRA DA SALETE, C E-EF M
  • CURITIBA: OLIVIO BELICH, C E DEP-EF M
  • CURITIBA: ORIONE, C E D-EF M PROFIS
  • CURITIBA: PAULINA P BORSARI, C E-EF M PROF
  • CURITIBA: PEDRO II, E E D-EF
  • CURITIBA: PIO LANTERI, C E-EF M PROFIS
  • CURITIBA: PROTASIO DE CARVALHO, C E-EF M PROFIS
  • CURITIBA: SANTA GEMMA GALGANI, C E-EF M PROFIS
  • CURITIBA: SANTO AGOSTINHO, C E-EF M
  • CURITIBA: SAO BRAZ, C E-EF M
  • CURITIBA: SAO SEBASTIAO, C E-EFM
  • CURITIBA: TATUQUARA, C E-EF M
  • CURITIBA: TEOTONIO VILELA, C E-EF M PROF
  • CURITIBA: VICTOR DO AMARAL, C E PROF-EF M PROFIS
  • CURITIBA: XAVIER DA SILVA, C E DR-EF M PROFIS
  • DIAMANTE NORTE: REYNALDO MASSI, C E-E F M
  • DOIS VIZINHOS: DOIS VIZINHOS, C E DE-EF M PROFIS
  • DOUTOR CAMARGO: CAMARGO, C E DR-EF M PROFIS
  • FAZENDA RIO GRANDE: DECIO DOSSI, C E DR-EF M PROFIS
  • FENIX: SANTO INACIO DE LOYOLA, C E-EF M
  • FERNANDES PINHEIRO: GETULIO VARGAS, C E-EF M
  • FOZ DO IGUACU: AYRTON SENNA DA SILVA, C E-EF M N PROFIS
  • FOZ DO IGUACU: GUILHERME, C E MONS-EF M PROF
  • FOZ DO IGUACU: GUSTAVO D DA SILVA, C E-EF M PROFIS
  • FOZ DO IGUACU: JUSCELINO K DE OLIVEIRA, C E-EF M PROFIS
  • FOZ DO IGUACU: TAMANDARE, C E ALM-EF M PROFIS
  • FOZ DO JORDAO: SEGREDO, C E DE-EF M PROFIS
  • FRANCISCO BELTRAO: INDUSTRIAL, C E-EF M
  • FRANCISCO BELTRAO: JOAO PAULO II, C E-EF M PROFIS
  • FRANCISCO BELTRAO: LEO FLACH, C E PROF-EF M
  • GUAMIRANGA: FRANCISCO RAMOS, C E-EF M PROFIS
  • GUARAPUAVA: ANTONIO TUPY PINHEIRO, C E-EF M PROFIS
  • GUARAPUAVA: CRISTO REI, C E-EF M PROFIS
  • GUARAPUAVA: FRANCISCO C MARTINS, C E-M P
  • GUARAPUAVA: LIANE MARTA DA COSTA, C E-EF M PROFIS
  • GUARATUBA: ZILDA ARNS NEUMANN, C E DRA-EF M
  • IBAITI: ALDO DALLAGO, C E-EF M N PROFIS
  • IBIPORA: JARDIM SAN RAFAEL, C E DO-EF M
  • INDIANOPOLIS: FELISBERTO N GONCALVES, C E-EF M PROFIS
  • JAPIRA: JOAQUIM P OLIVEIRA, C E CEL-EF M PROFIS
  • JAPURA: RUI BARBOSA, C E-EF EM PROFIS
  • JUSSARA: MORAES DE BARROS, C E SEN-EF M PROFIS
  • LAPA: JUSCELINO K DE OLIVEIRA, C E C DR-EF M
  • LARANJEIRAS DO SUL: GILDO A SCHUCK, C E PROF-EF M N
  • LOANDA: PARANA, C E-EF M PROFIS
  • LONDRINA: CLEIA GODOY F SILVA, C E PROFA-EF M
  • LONDRINA: KAZUCO OHARA, E E PROF-EF
  • LONDRINA: NOSSA SRA LOURDES, C E-EF M PROFIS
  • LONDRINA: UBEDULHA C OLIVEIRA, C E PROFA-EF M N P
  • LUIZIANA: ADAUCTO S ROCHA, C E-EF M PROFIS
  • MANDIRITUBA: MARIA SENEK WOSNHAKI, C E C PROFA-EF M
  • MARIALVA: CONJUNTO JOAO DE BARRO, C E-EF M
  • MARINGA: ADAILE M LEITE, C E-EF M PROFIS
  • MARINGA: BRANCA DA MOTA FERNANDES, C E-EF M PROFI
  • MARINGA: BRASILIO ITIBERE, C E-EF M
  • MARINGA: DIRCE DE A MAIA, C E-EF M
  • MARINGA: JOAO DE F PIOLI, C E-EF M P
  • MARINGA: KENNEDY, C E PRES-EF M PROFIS
  • MARINGA: RODRIGUES ALVES, C E-EF M
  • MARINGA: THEOBALDO M SANTOS, C E-EF M
  • MARINGA: UNIDADE POLO, C E-EF M PROFIS
  • MATELANDIA: RUI BARBOSA, C E C-EF M
  • MATINHOS: TEREZA DA S RAMOS, C E PROFA-EF M
  • MAUA DA SERRA: JOAO PLATH, C E-EF M N PROFIS
  • MEDIANEIRA: BELO HORIZONTE, C E-EF M PROFIS
  • MOREIRA SALES: MOREIRA SALLES, E E-EF
  • N S DAS GRACAS: IVAN F A SILVA FILHO, C E DR-EF M
  • NOVA AURORA: JORGE NACLI, E E-EF
  • NOVA CANTU: JOAO F COSTA, C E PROF-EF M PROFIS
  • NOVA FATIMA: ALOYSIO DE BARROS TOSTES, E E DR-EF
  • NOVA LONDRINA: ARY J DRESCH, C E-EF M N PROFIS
  • NOVA P IGUACU: CRISTO REDENTOR, E E-EF
  • PAICANDU: NEIDE BERTASSO BERALDO, C E-EF M PROFIS
  • PARANAGUA: REGINA M B DE MELLO, C E PROFA-EF M
  • PINHAIS: LEOCADIA B RAMOS, C E-EF M PROFIS N
  • PINHAIS: MATHIAS JACOMEL, C E-EF M PROFIS
  • PINHAO: MARIO EVALDO MORSKI, C E PROF-EF M N P
  • PLANALTINA PR: ARTHUR DA C SILVA, C E MAL-EF M N
  • PONTAL PARANA: PAULO FREIRE, C E PROF-E F M N
  • PONTAL PARANA: SULLY DA R VILARINHO, C E PROFA-EF M
  • PORECATU: MALVINO DE OLIVEIRA, C E PRF-EF M PROFIS
  • PRADO FERREIRA: JULIA WANDERLEY, C E-EF M
  • PRES C BRANCO: MARIA C N DE SOUZA, C E-EF M
  • PRUDENTOPOLIS: JOSE ORESTES PREIMA, C E C PE-EF M P
  • QUEDAS IGUACU: JOSE DE ANCHIETA, C E-EF M
  • QUERENCIA NORTE: HUMBERTO DE CAMPOS, C E-EF M PROFIS
  • RESERVA IGUACU: IZABEL F SIQUEIRA, C E PROFA-EF M PROFIS
  • RIO AZUL: CHAFIC CURY, C E DR-EF M N PROFIS
  • RONCADOR: CARNEIRO, C E GAL-EF M PROFIS
  • RONDON: BARROSO, E E ALM-EF
  • SÃO JOSE DOS PINHAIS: AFONSO PENA, C E-EF M
  • SÃO JOSE DOS PINHAIS: COLONIA MALHADA, C E C-EF M PROFIS
  • SÃO JOSE DOS PINHAIS: COSTA VIANA, C E-EF M PROFIS N
  • SÃO JOSE DOS PINHAIS: TARSILA DO AMARAL, C E-EF M PROFIS
  • SARANDI: JARDIM PANORAMA, C E-EF M PROFIS
  • SARANDI: JARDIM UNIVERSITARIO, C E-EF M PROFIS
  • SARANDI: OLAVO BILAC, C E-EF M PROFIS
  • SANTA TEREZINHA DO ITAIPU: MANOEL KONNER, C E D-EF M N PROFIS
  • TAPEJARA: SANTANA DE TAPEJARA, C E-EM N PROFIS
  • TIJUCAS DO SUL: KAMILLA P DA CRUZ, C E C PROFA – EF M P
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