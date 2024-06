O Parceiro da Escola, projeto polêmico que está em fase de votação na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e que trata da terceirização da gestão administrativa e de infraestrutura das escolas estaduais do Paraná, pode atuar em 200 escolas do estado, conforme a divulgação do primeiro texto do programa. (Confira a lista das escolas no fim do texto).

O projeto foi aprovado pelos deputados em votação realizada no fim da tarde de segunda-feira (03). Foram 39 votos favoráveis, contra 13 contrários. Já nesta terça-feira (04), a iniciativa volta a ser discutida na Alep.

Contrários ao programa, professores e alunos da rede estadual iniciaram protestos no Centro Cívico de Curitiba na manhã de segunda-feira. Durante a tarde, por volta das 14h30, os manifestantes ocuparam a Alep e seguem dentro da Casa na manhã desta terça-feira. Quando a invasão começou, a Polícia Militar usou bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta.

O que é o projeto Parceiro da Escola

O projeto de lei passa à iniciativa privada a administração de 200 escolas estaduais. Na prática, empresas privadas ficarão responsáveis por merenda, internet, segurança, infraestrutura, contratação de professores temporários e limpeza. Já os professores efetivos deverão atender a critérios e metas estabelecidos pela empresa contratada, junto aos diretores. No entanto, o texto não esclarece quais serão os critérios e metas. Além da posição contrária ao projeto, os professores reclamam que não houve diálogo entre o governo do estado.

O texto prevê ainda que, antes de ser instalado, o projeto passe por uma consulta pública junto à comunidade escolar, em modelo parecido com o das instituições cívico-militares.

Lista de escolas selecionadas para receber o projeto Parceiro da Escola

No primeiro texto sobre o projeto de lei, as 200 escolas contempladas com a iniciativa são as seguintes:

ALMIRANTE TAMANDARÉ: ANGELA SANDRI TEIXEIRA, C E PROF-EF M

FLORIPA TEIXEIRA DE FARIA, C E-EF M ALMIRANTE TAMANDARÉ:

JOAO PAULO I, C E PAPA-EF M ALMIRANTE TAMANDARÉ:

TANCREDO NEVES, C E-EF M PROFIS ALTO PIQUIRI:

MANUEL BANDEIRA, E E-EF ANDIRA:

DURVAL RAMOS FILHO, C E-EF M PROFIS APUCARANA:

ANTONIO T R DE OLIVEIRA, C E-EF M PROFIS APUCARANA:

NILO CAIRO, C E-EF M N PROFIS ARAPONGAS:

ANTONIO RACANELLO SAMPAIO, C E-EF M ARAPONGAS:

UNIDADE POLO, C E-EF M PROFIS ARAPOTI:

CARMELINA F PEDROSO, C E-EF M PROFIS ARAUCARIA:

VESPERTINO F PIMPAO, C E DEP-EF M ASSIS CHATEAUBRIAND:

ANCHIETA, C E PE-EF M BALSA NOVA:

MARIA L F PACHECO, C E PROFA-EF M BANDEIRANTES:

CYRIACO RUSSO, C E-EM N PROFIS BARBOSA FERRAZ:

LUZIA GARCIA VILLAR, C E-EF M BARBOSA FERRAZ:

MACHADO DE A BARBOSA FERRAZ,C E-M PR NOR BOCAIUVA DO SUL:

CARLOS ALBERTO RIBEIRO, C E-E F N BOCAIUVA DO SUL:

QUIELSE CRISOSTOMO DA SILVA,CE CON-EFMP CAMBE:

GERALDO FERNANDES, C E D-EF M CARAMBEI:

JULIA WANDERLEY, C E-EF M PROFIS CAMPINA DA LAGOA:

ALBERTO SANTOS DUMONT, C E-EF M PROFIS CAMPINA DA LAGOA:

CAMPINA DA LAGOA, C E-EF M CAMPINA GRANDE DO SUL:

BANDEIRANTES, C E-EF M PROFIS CAMPO LARGO:

AUGUSTO VANIN, C E-EF M PROFIS CAMPO LARGO:

CLOTARIO PORTUGAL, C E DES-EF M PROFIS CAMPO LARGO:

EDITHE, C E PROFA-EF M CAMPO LARGO:

OTALIPIO P DE ANDRADE, C E-EF M PROFIS CAMPO MAGRO

CAMPO MAGRO, C E-EF M CAMPO MOURAO:

BOSCO, C E D-EF M PROFIS CANDIDO ABREU:

ARY B CARNEIRO, C E-EF M PROFIS CASCAVEL:

CARMELO PERRONE, C E PE-EF M PROFIS CASCAVEL:

ELEODORO E PEREIRA, C E-EF M PROFIS CASCAVEL:

IEDA BAGGIO MAYER, C E-EF M CASCAVEL:

JARDIM INTERLAGOS, C E-EF M PROFIS CASCAVEL:

MARILIS F PIROTELLI, C E-EF M CASCAVEL:

OLINDA T DE CARVALHO, C E-EF M PROFIS CASTRO:

AMANDA CARNEIRO DE MELLO, C E-EF M PROFI CASTRO:

JARDIM DAS ARAUCARIAS, E E-EF CASTRO:

NICOLAU BALTASAR, C E PE-EF M CIANORTE:

JOSE GUIMARAES, C E-EF M PROFIS COLOMBO

GENESIO MORESCHI, C E-EF M COLOMBO

LINDAMIR ALBERTI, C E-EF M COLOMBO

ZUMBI DOS PALMARES, C E-EF M PROFIS COLORADO:

MONTEIRO LOBATO, C E-EF M N PROFIS CRUZEIRO DO SUL:

ROMARIO MARTINS, C E DR-EF M CRUZ MACHADO:

ESTANISLAU WRUBLEWSKI, C E DO C P-EF M P CURITIBA:

ALGACYR M MAEDER, C E PROF-EF M PROFIS CURITIBA:

BRANCA DO N MIRANDA, C E DONA-EF M CURITIBA:

CECILIA MEIRELES, C E-EF M PROFIS CURITIBA:

DIRCE C DO AMARAL, C E PROFA-EF M PROFIS CURITIBA:

ELIAS ABRAHAO, C E PROF-EF M PROFIS CURITIBA:

ERNANI VIDAL, C E-EF M PROFIS CURITIBA:

GELVIRA CORREA PACHECO, C E-EF M CURITIBA:

HILDEBRANDO DE ARAUJO, C E-EF M PROFIS CURITIBA:

HILDEGARD SONDAHL, C E PROFA-EF M PROFIS CURITIBA:

HOMERO B DE BARROS, E E-EF CURITIBA:

ISABEL L S SOUZA, C E PROFA-EF M PROFIS CURITIBA:

IVO LEAO, C E-EF M CURITIBA:

JOAO BETTEGA, C E-EF M N PROFIS CURITIBA:

JOAO DE OLIVEIRA FRANCO, C E-EF M CURITIBA:

JOAO MAZZAROTTO, C E-EF M CURITIBA:

MARIA A TEIXEIRA, C E PROFA-EF M PROFIS CURITIBA:

MARIA MONTESSORI, C E-EF M CURITIBA:

NATALIA REGINATO, C E-EF M PROFIS CURITIBA:

NOSSA SRA APARECIDA, C E-EF M CURITIBA:

NOSSA SRA DA SALETE, C E-EF M CURITIBA:

OLIVIO BELICH, C E DEP-EF M CURITIBA:

ORIONE, C E D-EF M PROFIS CURITIBA:

PAULINA P BORSARI, C E-EF M PROF CURITIBA:

PEDRO II, E E D-EF CURITIBA:

PIO LANTERI, C E-EF M PROFIS CURITIBA:

PROTASIO DE CARVALHO, C E-EF M PROFIS CURITIBA:

SANTA GEMMA GALGANI, C E-EF M PROFIS CURITIBA:

SANTO AGOSTINHO, C E-EF M CURITIBA:

SAO BRAZ, C E-EF M CURITIBA

SAO SEBASTIAO, C E-EFM CURITIBA

TATUQUARA, C E-EF M CURITIBA

TEOTONIO VILELA, C E-EF M PROF CURITIBA

VICTOR DO AMARAL, C E PROF-EF M PROFIS CURITIBA

XAVIER DA SILVA, C E DR-EF M PROFIS DIAMANTE NORTE

REYNALDO MASSI, C E-E F M DOIS VIZINHOS

DOIS VIZINHOS, C E DE-EF M PROFIS DOUTOR CAMARGO

CAMARGO, C E DR-EF M PROFIS FAZENDA RIO GRANDE:

DECIO DOSSI, C E DR-EF M PROFIS FENIX

SANTO INACIO DE LOYOLA, C E-EF M FERNANDES PINHEIRO:

GETULIO VARGAS, C E-EF M FOZ DO IGUACU:

AYRTON SENNA DA SILVA, C E-EF M N PROFIS FOZ DO IGUACU

GUILHERME, C E MONS-EF M PROF FOZ DO IGUACU:

GUSTAVO D DA SILVA, C E-EF M PROFIS FOZ DO IGUACU:

JUSCELINO K DE OLIVEIRA, C E-EF M PROFIS FOZ DO IGUACU

TAMANDARE, C E ALM-EF M PROFIS FOZ DO JORDAO

SEGREDO, C E DE-EF M PROFIS FRANCISCO BELTRAO:

INDUSTRIAL, C E-EF M FRANCISCO BELTRAO:

JOAO PAULO II, C E-EF M PROFIS FRANCISCO BELTRAO:

LEO FLACH, C E PROF-EF M GUAMIRANGA

FRANCISCO RAMOS, C E-EF M PROFIS GUARAPUAVA:

ANTONIO TUPY PINHEIRO, C E-EF M PROFIS GUARAPUAVA:

CRISTO REI, C E-EF M PROFIS GUARAPUAVA:

FRANCISCO C MARTINS, C E-M P GUARAPUAVA:

LIANE MARTA DA COSTA, C E-EF M PROFIS GUARATUBA:

ZILDA ARNS NEUMANN, C E DRA-EF M IBAITI:

ALDO DALLAGO, C E-EF M N PROFIS IBIPORA:

JARDIM SAN RAFAEL, C E DO-EF M INDIANOPOLIS:

FELISBERTO N GONCALVES, C E-EF M PROFIS JAPIRA

JOAQUIM P OLIVEIRA, C E CEL-EF M PROFIS JAPURA

RUI BARBOSA, C E-EF EM PROFIS JUSSARA

MORAES DE BARROS, C E SEN-EF M PROFIS LAPA:

JUSCELINO K DE OLIVEIRA, C E C DR-EF M LARANJEIRAS DO SUL:

GILDO A SCHUCK, C E PROF-EF M N LOANDA:

PARANA, C E-EF M PROFIS LONDRINA

CLEIA GODOY F SILVA, C E PROFA-EF M LONDRINA:

KAZUCO OHARA, E E PROF-EF LONDRINA

NOSSA SRA LOURDES, C E-EF M PROFIS LONDRINA

UBEDULHA C OLIVEIRA, C E PROFA-EF M N P LUIZIANA

ADAUCTO S ROCHA, C E-EF M PROFIS MANDIRITUBA

MARIA SENEK WOSNHAKI, C E C PROFA-EF M MARIALVA

CONJUNTO JOAO DE BARRO, C E-EF M MARINGA

ADAILE M LEITE, C E-EF M PROFIS MARINGA

BRANCA DA MOTA FERNANDES, C E-EF M PROFI MARINGA:

BRASILIO ITIBERE, C E-EF M MARINGA:

DIRCE DE A MAIA, C E-EF M MARINGA:

JOAO DE F PIOLI, C E-EF M P MARINGA:

JOAO DE F PIOLI, C E-EF M P MARINGA: KENNEDY, C E PRES-EF M PROFIS

KENNEDY, C E PRES-EF M PROFIS MARINGA : RODRIGUES ALVES, C E-EF M

: RODRIGUES ALVES, C E-EF M MARINGA: THEOBALDO M SANTOS, C E-EF M

THEOBALDO M SANTOS, C E-EF M MARINGA: UNIDADE POLO, C E-EF M PROFIS

UNIDADE POLO, C E-EF M PROFIS MATELANDIA : RUI BARBOSA, C E C-EF M

: RUI BARBOSA, C E C-EF M MATINHOS : TEREZA DA S RAMOS, C E PROFA-EF M

: TEREZA DA S RAMOS, C E PROFA-EF M MAUA DA SERRA : JOAO PLATH, C E-EF M N PROFIS

: JOAO PLATH, C E-EF M N PROFIS MEDIANEIRA : BELO HORIZONTE, C E-EF M PROFIS

: BELO HORIZONTE, C E-EF M PROFIS MOREIRA SALES: MOREIRA SALLES, E E-EF

MOREIRA SALLES, E E-EF N S DAS GRACAS: IVAN F A SILVA FILHO, C E DR-EF M

IVAN F A SILVA FILHO, C E DR-EF M NOVA AURORA : JORGE NACLI, E E-EF

: JORGE NACLI, E E-EF NOVA CANTU : JOAO F COSTA, C E PROF-EF M PROFIS

: JOAO F COSTA, C E PROF-EF M PROFIS NOVA FATIMA : ALOYSIO DE BARROS TOSTES, E E DR-EF

: ALOYSIO DE BARROS TOSTES, E E DR-EF NOVA LONDRINA : ARY J DRESCH, C E-EF M N PROFIS

: ARY J DRESCH, C E-EF M N PROFIS NOVA P IGUACU : CRISTO REDENTOR, E E-EF

: CRISTO REDENTOR, E E-EF PAICANDU : NEIDE BERTASSO BERALDO, C E-EF M PROFIS

: NEIDE BERTASSO BERALDO, C E-EF M PROFIS PARANAGUA : REGINA M B DE MELLO, C E PROFA-EF M

: REGINA M B DE MELLO, C E PROFA-EF M PINHAIS : LEOCADIA B RAMOS, C E-EF M PROFIS N

: LEOCADIA B RAMOS, C E-EF M PROFIS N PINHAIS : MATHIAS JACOMEL, C E-EF M PROFIS

: MATHIAS JACOMEL, C E-EF M PROFIS PINHAO : MARIO EVALDO MORSKI, C E PROF-EF M N P

: MARIO EVALDO MORSKI, C E PROF-EF M N P PLANALTINA PR: ARTHUR DA C SILVA, C E MAL-EF M N

ARTHUR DA C SILVA, C E MAL-EF M N PONTAL PARANA : PAULO FREIRE, C E PROF-E F M N

: PAULO FREIRE, C E PROF-E F M N PONTAL PARANA : SULLY DA R VILARINHO, C E PROFA-EF M

: SULLY DA R VILARINHO, C E PROFA-EF M PORECATU: MALVINO DE OLIVEIRA, C E PRF-EF M PROFIS

MALVINO DE OLIVEIRA, C E PRF-EF M PROFIS PRADO FERREIRA : JULIA WANDERLEY, C E-EF M

: JULIA WANDERLEY, C E-EF M PRES C BRANCO : MARIA C N DE SOUZA, C E-EF M

: MARIA C N DE SOUZA, C E-EF M PRUDENTOPOLIS : JOSE ORESTES PREIMA, C E C PE-EF M P

: JOSE ORESTES PREIMA, C E C PE-EF M P QUEDAS IGUACU: JOSE DE ANCHIETA, C E-EF M

JOSE DE ANCHIETA, C E-EF M QUERENCIA NORTE : HUMBERTO DE CAMPOS, C E-EF M PROFIS

: HUMBERTO DE CAMPOS, C E-EF M PROFIS RESERVA IGUACU : IZABEL F SIQUEIRA, C E PROFA-EF M PROFIS

: IZABEL F SIQUEIRA, C E PROFA-EF M PROFIS RIO AZUL : CHAFIC CURY, C E DR-EF M N PROFIS

: CHAFIC CURY, C E DR-EF M N PROFIS RONCADOR: CARNEIRO, C E GAL-EF M PROFIS

CARNEIRO, C E GAL-EF M PROFIS RONDON : BARROSO, E E ALM-EF

: BARROSO, E E ALM-EF SÃO JOSE DOS PINHAIS : AFONSO PENA, C E-EF M

: AFONSO PENA, C E-EF M SÃO JOSE DOS PINHAIS : COLONIA MALHADA, C E C-EF M PROFIS

: COLONIA MALHADA, C E C-EF M PROFIS SÃO JOSE DOS PINHAIS : COSTA VIANA, C E-EF M PROFIS N

: COSTA VIANA, C E-EF M PROFIS N SÃO JOSE DOS PINHAIS : TARSILA DO AMARAL, C E-EF M PROFIS

: TARSILA DO AMARAL, C E-EF M PROFIS SARANDI: JARDIM PANORAMA, C E-EF M PROFIS

JARDIM PANORAMA, C E-EF M PROFIS SARANDI: JARDIM UNIVERSITARIO, C E-EF M PROFIS

JARDIM UNIVERSITARIO, C E-EF M PROFIS SARANDI : OLAVO BILAC, C E-EF M PROFIS

: OLAVO BILAC, C E-EF M PROFIS SANTA TEREZINHA DO ITAIPU : MANOEL KONNER, C E D-EF M N PROFIS

: MANOEL KONNER, C E D-EF M N PROFIS TAPEJARA : SANTANA DE TAPEJARA, C E-EM N PROFIS

: SANTANA DE TAPEJARA, C E-EM N PROFIS TIJUCAS DO SUL: KAMILLA P DA CRUZ, C E C PROFA – EF M P

