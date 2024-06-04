O Parceiro da Escola, projeto polêmico que está em fase de votação na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e que trata da terceirização da gestão administrativa e de infraestrutura das escolas estaduais do Paraná, pode atuar em 200 escolas do estado, conforme a divulgação do primeiro texto do programa. (Confira a lista das escolas no fim do texto).
O projeto foi aprovado pelos deputados em votação realizada no fim da tarde de segunda-feira (03). Foram 39 votos favoráveis, contra 13 contrários. Já nesta terça-feira (04), a iniciativa volta a ser discutida na Alep.
Contrários ao programa, professores e alunos da rede estadual iniciaram protestos no Centro Cívico de Curitiba na manhã de segunda-feira. Durante a tarde, por volta das 14h30, os manifestantes ocuparam a Alep e seguem dentro da Casa na manhã desta terça-feira. Quando a invasão começou, a Polícia Militar usou bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta.
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O que é o projeto Parceiro da Escola
O projeto de lei passa à iniciativa privada a administração de 200 escolas estaduais. Na prática, empresas privadas ficarão responsáveis por merenda, internet, segurança, infraestrutura, contratação de professores temporários e limpeza. Já os professores efetivos deverão atender a critérios e metas estabelecidos pela empresa contratada, junto aos diretores. No entanto, o texto não esclarece quais serão os critérios e metas. Além da posição contrária ao projeto, os professores reclamam que não houve diálogo entre o governo do estado.
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O texto prevê ainda que, antes de ser instalado, o projeto passe por uma consulta pública junto à comunidade escolar, em modelo parecido com o das instituições cívico-militares.
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Lista de escolas selecionadas para receber o projeto Parceiro da Escola
No primeiro texto sobre o projeto de lei, as 200 escolas contempladas com a iniciativa são as seguintes:
- ALMIRANTE TAMANDARÉ: ANGELA SANDRI TEIXEIRA, C E PROF-EF M
- ALMIRANTE TAMANDARÉ: FLORIPA TEIXEIRA DE FARIA, C E-EF M
- ALMIRANTE TAMANDARÉ: JOAO PAULO I, C E PAPA-EF M
- ALMIRANTE TAMANDARÉ: TANCREDO NEVES, C E-EF M PROFIS
- ALTO PIQUIRI: MANUEL BANDEIRA, E E-EF
- ANDIRA: DURVAL RAMOS FILHO, C E-EF M PROFIS
- APUCARANA: ANTONIO T R DE OLIVEIRA, C E-EF M PROFIS
- APUCARANA: NILO CAIRO, C E-EF M N PROFIS
- ARAPONGAS: ANTONIO RACANELLO SAMPAIO, C E-EF M
- ARAPONGAS: UNIDADE POLO, C E-EF M PROFIS
- ARAPOTI: CARMELINA F PEDROSO, C E-EF M PROFIS
- ARAUCARIA: VESPERTINO F PIMPAO, C E DEP-EF M
- ASSIS CHATEAUBRIAND: ANCHIETA, C E PE-EF M
- BALSA NOVA: MARIA L F PACHECO, C E PROFA-EF M
- BANDEIRANTES: CYRIACO RUSSO, C E-EM N PROFIS
- BARBOSA FERRAZ: LUZIA GARCIA VILLAR, C E-EF M
- BARBOSA FERRAZ: MACHADO DE A BARBOSA FERRAZ,C E-M PR NOR
- BOCAIUVA DO SUL: CARLOS ALBERTO RIBEIRO, C E-E F N
- BOCAIUVA DO SUL: QUIELSE CRISOSTOMO DA SILVA,CE CON-EFMP
- CAMBE: GERALDO FERNANDES, C E D-EF M
- CARAMBEI: JULIA WANDERLEY, C E-EF M PROFIS
- CAMPINA DA LAGOA: ALBERTO SANTOS DUMONT, C E-EF M PROFIS
- CAMPINA DA LAGOA: CAMPINA DA LAGOA, C E-EF M
- CAMPINA GRANDE DO SUL: BANDEIRANTES, C E-EF M PROFIS
- CAMPO LARGO: AUGUSTO VANIN, C E-EF M PROFIS
- CAMPO LARGO: CLOTARIO PORTUGAL, C E DES-EF M PROFIS
- CAMPO LARGO: EDITHE, C E PROFA-EF M
- CAMPO LARGO: OTALIPIO P DE ANDRADE, C E-EF M PROFIS
- CAMPO MAGRO: CAMPO MAGRO, C E-EF M
- CAMPO MOURAO: BOSCO, C E D-EF M PROFIS
- CANDIDO ABREU: ARY B CARNEIRO, C E-EF M PROFIS
- CASCAVEL: CARMELO PERRONE, C E PE-EF M PROFIS
- CASCAVEL: ELEODORO E PEREIRA, C E-EF M PROFIS
- CASCAVEL: IEDA BAGGIO MAYER, C E-EF M
- CASCAVEL: JARDIM INTERLAGOS, C E-EF M PROFIS
- CASCAVEL: MARILIS F PIROTELLI, C E-EF M
- CASCAVEL: OLINDA T DE CARVALHO, C E-EF M PROFIS
- CASTRO: AMANDA CARNEIRO DE MELLO, C E-EF M PROFI
- CASTRO: JARDIM DAS ARAUCARIAS, E E-EF
- CASTRO: NICOLAU BALTASAR, C E PE-EF M
- CIANORTE: JOSE GUIMARAES, C E-EF M PROFIS
- COLOMBO: GENESIO MORESCHI, C E-EF M
- COLOMBO: LINDAMIR ALBERTI, C E-EF M
- COLOMBO: ZUMBI DOS PALMARES, C E-EF M PROFIS
- COLORADO: MONTEIRO LOBATO, C E-EF M N PROFIS
- CRUZEIRO DO SUL: ROMARIO MARTINS, C E DR-EF M
- CRUZ MACHADO: ESTANISLAU WRUBLEWSKI, C E DO C P-EF M P
- CURITIBA: ALGACYR M MAEDER, C E PROF-EF M PROFIS
- CURITIBA: BRANCA DO N MIRANDA, C E DONA-EF M
- CURITIBA: CECILIA MEIRELES, C E-EF M PROFIS
- CURITIBA: DIRCE C DO AMARAL, C E PROFA-EF M PROFIS
- CURITIBA: ELIAS ABRAHAO, C E PROF-EF M PROFIS
- CURITIBA: ERNANI VIDAL, C E-EF M PROFIS
- CURITIBA: GELVIRA CORREA PACHECO, C E-EF M
- CURITIBA: HILDEBRANDO DE ARAUJO, C E-EF M PROFIS
- CURITIBA: HILDEGARD SONDAHL, C E PROFA-EF M PROFIS
- CURITIBA: HOMERO B DE BARROS, E E-EF
- CURITIBA: ISABEL L S SOUZA, C E PROFA-EF M PROFIS
- CURITIBA: IVO LEAO, C E-EF M
- CURITIBA: JOAO BETTEGA, C E-EF M N PROFIS
- CURITIBA: JOAO DE OLIVEIRA FRANCO, C E-EF M
- CURITIBA: JOAO MAZZAROTTO, C E-EF M
- CURITIBA: MARIA A TEIXEIRA, C E PROFA-EF M PROFIS
- CURITIBA: MARIA MONTESSORI, C E-EF M
- CURITIBA: NATALIA REGINATO, C E-EF M PROFIS
- CURITIBA: NOSSA SRA APARECIDA, C E-EF M
- CURITIBA: NOSSA SRA DA SALETE, C E-EF M
- CURITIBA: OLIVIO BELICH, C E DEP-EF M
- CURITIBA: ORIONE, C E D-EF M PROFIS
- CURITIBA: PAULINA P BORSARI, C E-EF M PROF
- CURITIBA: PEDRO II, E E D-EF
- CURITIBA: PIO LANTERI, C E-EF M PROFIS
- CURITIBA: PROTASIO DE CARVALHO, C E-EF M PROFIS
- CURITIBA: SANTA GEMMA GALGANI, C E-EF M PROFIS
- CURITIBA: SANTO AGOSTINHO, C E-EF M
- CURITIBA: SAO BRAZ, C E-EF M
- CURITIBA: SAO SEBASTIAO, C E-EFM
- CURITIBA: TATUQUARA, C E-EF M
- CURITIBA: TEOTONIO VILELA, C E-EF M PROF
- CURITIBA: VICTOR DO AMARAL, C E PROF-EF M PROFIS
- CURITIBA: XAVIER DA SILVA, C E DR-EF M PROFIS
- DIAMANTE NORTE: REYNALDO MASSI, C E-E F M
- DOIS VIZINHOS: DOIS VIZINHOS, C E DE-EF M PROFIS
- DOUTOR CAMARGO: CAMARGO, C E DR-EF M PROFIS
- FAZENDA RIO GRANDE: DECIO DOSSI, C E DR-EF M PROFIS
- FENIX: SANTO INACIO DE LOYOLA, C E-EF M
- FERNANDES PINHEIRO: GETULIO VARGAS, C E-EF M
- FOZ DO IGUACU: AYRTON SENNA DA SILVA, C E-EF M N PROFIS
- FOZ DO IGUACU: GUILHERME, C E MONS-EF M PROF
- FOZ DO IGUACU: GUSTAVO D DA SILVA, C E-EF M PROFIS
- FOZ DO IGUACU: JUSCELINO K DE OLIVEIRA, C E-EF M PROFIS
- FOZ DO IGUACU: TAMANDARE, C E ALM-EF M PROFIS
- FOZ DO JORDAO: SEGREDO, C E DE-EF M PROFIS
- FRANCISCO BELTRAO: INDUSTRIAL, C E-EF M
- FRANCISCO BELTRAO: JOAO PAULO II, C E-EF M PROFIS
- FRANCISCO BELTRAO: LEO FLACH, C E PROF-EF M
- GUAMIRANGA: FRANCISCO RAMOS, C E-EF M PROFIS
- GUARAPUAVA: ANTONIO TUPY PINHEIRO, C E-EF M PROFIS
- GUARAPUAVA: CRISTO REI, C E-EF M PROFIS
- GUARAPUAVA: FRANCISCO C MARTINS, C E-M P
- GUARAPUAVA: LIANE MARTA DA COSTA, C E-EF M PROFIS
- GUARATUBA: ZILDA ARNS NEUMANN, C E DRA-EF M
- IBAITI: ALDO DALLAGO, C E-EF M N PROFIS
- IBIPORA: JARDIM SAN RAFAEL, C E DO-EF M
- INDIANOPOLIS: FELISBERTO N GONCALVES, C E-EF M PROFIS
- JAPIRA: JOAQUIM P OLIVEIRA, C E CEL-EF M PROFIS
- JAPURA: RUI BARBOSA, C E-EF EM PROFIS
- JUSSARA: MORAES DE BARROS, C E SEN-EF M PROFIS
- LAPA: JUSCELINO K DE OLIVEIRA, C E C DR-EF M
- LARANJEIRAS DO SUL: GILDO A SCHUCK, C E PROF-EF M N
- LOANDA: PARANA, C E-EF M PROFIS
- LONDRINA: CLEIA GODOY F SILVA, C E PROFA-EF M
- LONDRINA: KAZUCO OHARA, E E PROF-EF
- LONDRINA: NOSSA SRA LOURDES, C E-EF M PROFIS
- LONDRINA: UBEDULHA C OLIVEIRA, C E PROFA-EF M N P
- LUIZIANA: ADAUCTO S ROCHA, C E-EF M PROFIS
- MANDIRITUBA: MARIA SENEK WOSNHAKI, C E C PROFA-EF M
- MARIALVA: CONJUNTO JOAO DE BARRO, C E-EF M
- MARINGA: ADAILE M LEITE, C E-EF M PROFIS
- MARINGA: BRANCA DA MOTA FERNANDES, C E-EF M PROFI
- MARINGA: BRASILIO ITIBERE, C E-EF M
- MARINGA: DIRCE DE A MAIA, C E-EF M
- MARINGA: JOAO DE F PIOLI, C E-EF M P
- MARINGA: KENNEDY, C E PRES-EF M PROFIS
- MARINGA: RODRIGUES ALVES, C E-EF M
- MARINGA: THEOBALDO M SANTOS, C E-EF M
- MARINGA: UNIDADE POLO, C E-EF M PROFIS
- MATELANDIA: RUI BARBOSA, C E C-EF M
- MATINHOS: TEREZA DA S RAMOS, C E PROFA-EF M
- MAUA DA SERRA: JOAO PLATH, C E-EF M N PROFIS
- MEDIANEIRA: BELO HORIZONTE, C E-EF M PROFIS
- MOREIRA SALES: MOREIRA SALLES, E E-EF
- N S DAS GRACAS: IVAN F A SILVA FILHO, C E DR-EF M
- NOVA AURORA: JORGE NACLI, E E-EF
- NOVA CANTU: JOAO F COSTA, C E PROF-EF M PROFIS
- NOVA FATIMA: ALOYSIO DE BARROS TOSTES, E E DR-EF
- NOVA LONDRINA: ARY J DRESCH, C E-EF M N PROFIS
- NOVA P IGUACU: CRISTO REDENTOR, E E-EF
- PAICANDU: NEIDE BERTASSO BERALDO, C E-EF M PROFIS
- PARANAGUA: REGINA M B DE MELLO, C E PROFA-EF M
- PINHAIS: LEOCADIA B RAMOS, C E-EF M PROFIS N
- PINHAIS: MATHIAS JACOMEL, C E-EF M PROFIS
- PINHAO: MARIO EVALDO MORSKI, C E PROF-EF M N P
- PLANALTINA PR: ARTHUR DA C SILVA, C E MAL-EF M N
- PONTAL PARANA: PAULO FREIRE, C E PROF-E F M N
- PONTAL PARANA: SULLY DA R VILARINHO, C E PROFA-EF M
- PORECATU: MALVINO DE OLIVEIRA, C E PRF-EF M PROFIS
- PRADO FERREIRA: JULIA WANDERLEY, C E-EF M
- PRES C BRANCO: MARIA C N DE SOUZA, C E-EF M
- PRUDENTOPOLIS: JOSE ORESTES PREIMA, C E C PE-EF M P
- QUEDAS IGUACU: JOSE DE ANCHIETA, C E-EF M
- QUERENCIA NORTE: HUMBERTO DE CAMPOS, C E-EF M PROFIS
- RESERVA IGUACU: IZABEL F SIQUEIRA, C E PROFA-EF M PROFIS
- RIO AZUL: CHAFIC CURY, C E DR-EF M N PROFIS
- RONCADOR: CARNEIRO, C E GAL-EF M PROFIS
- RONDON: BARROSO, E E ALM-EF
- SÃO JOSE DOS PINHAIS: AFONSO PENA, C E-EF M
- SÃO JOSE DOS PINHAIS: COLONIA MALHADA, C E C-EF M PROFIS
- SÃO JOSE DOS PINHAIS: COSTA VIANA, C E-EF M PROFIS N
- SÃO JOSE DOS PINHAIS: TARSILA DO AMARAL, C E-EF M PROFIS
- SARANDI: JARDIM PANORAMA, C E-EF M PROFIS
- SARANDI: JARDIM UNIVERSITARIO, C E-EF M PROFIS
- SARANDI: OLAVO BILAC, C E-EF M PROFIS
- SANTA TEREZINHA DO ITAIPU: MANOEL KONNER, C E D-EF M N PROFIS
- TAPEJARA: SANTANA DE TAPEJARA, C E-EM N PROFIS
- TIJUCAS DO SUL: KAMILLA P DA CRUZ, C E C PROFA – EF M P
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