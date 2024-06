Moradores do bairro Augusta, em Curitiba, enfrentam problemas frequentemente por causa de caminhões com altura ou carga excedente que passam pela região e arrebentam parte da fiação.

Na manhã de segunda-feira (03) uma carreta com um trator em cima passou e arrebentou boa parte da fiação no cruzamento das ruas Maria Luiza Rossa e Santo Antônio da Platina.

O empresário, Peterson Castro, conta que moradores tentaram alertar o motorista. “Já aconteceu várias vezes, ocorreu hoje com um caminhão que carregava uma escavadeira, o motorista foi orientado que não passaria pela altura. Ele não escutou – e dando risada de quem falava que não iria passar – ele continuou até que rompeu a fiação”.

+ Leia também: Surto de Hepatite A em Curitiba: homens jovens são os mais atingidos

Já a moradora da região Vera Beatriz, relata que “todos ficam sem internet” toda vez que acontece algum acidente do tipo. Como a região é de subidas e descidas, em alguns trechos os veículos encostam na fiação elétrica e acabam arrebentando.

Assista ao vídeo que flagra o momento em que o caminhão passa e arranca os fios:

Vídeo: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

+ Leia também: Dia Mundial da Bicicleta tem programação gratuita em Curitiba; confira

Caminhão arrebentou fiação no cruzamento das ruas Maria Luiza Rossa e Santo Antônio da Platina. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

E aí, prefeitura?

Em nota, a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) afirma que “as restrições ao tráfego de caminhões em Curitiba referem-se à tonelagem do veículo, de acordo com o zoneamento da cidade, e não à sua altura”.

+ Leia também: Curitiba abre programação especial de inverno com mais de 90 atrações

No caso da altura, consta no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que a altura máxima permitida para veículos, com ou sem carga, é de 4,40 metros. Acima dessa altura, os veículos precisam de uma Autorização Especial de Tráfego (AET).

Exceções também ocorrem em locais como viadutos, pontes, passarelas e trincheiras, onde há sinalização específica com a limitação de altura.

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida