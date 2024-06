Nesta segunda-feira (03) é comemorado o Dia Mundial da Bicicleta e, em Curitiba, os amantes da prática podem participar de atividades que incentivam o uso das bikes.

O secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba, Carlos Pijak Junior, disse que esta semana de eventos e atividades é uma oportunidade única para reforçar o papel vital que a bicicleta desempenha em Curitiba, tanto como meio de transporte sustentável quanto como uma excelente opção para a prática esportiva.

“Nosso objetivo com esta programação especial é incentivar mais pessoas a adotar a bicicleta no seu dia a dia, seja para lazer, esporte ou transporte. Preparamos uma série de atividades que incluem passeios ciclísticos, oficinas, aulas de ciclismo, visando atender ciclistas de todos os níveis e idades. Queremos que todos os cidadãos de Curitiba sintam-se motivados e capacitados a utilizar a bicicleta, promovendo assim uma cidade mais saudável, sustentável e conectada”, disse Pijak.

Programação do Pedala Noturno Curitiba

Entre esta segunda (03) e sexta-feira (07), os curitibanos podem participar dos Pedalas Noturnos que ocorrerão em vários bairros da cidade. Os trajetos têm nível leve a moderado, com idade mínima de 10 anos para participar.

A concentração inicia às 19h30 e a largada está marcada para às 20h. Não é preciso se inscrever, é só chegar com a bike e os equipamentos de segurança e participar.

Na segunda-feira, o Pedala Noturno é no Boqueirão. Com trajeto mais intenso, de cerca de 19 km, o grupo sai da Rua da Cidadania do Boqueirão (Estacionamento da Rua Italino Peruffo, s/n – Boqueirão), em direção ao Zoológico Municipal de Curitiba.

Na terça (04) o pedala noturno é no Bairro Novo. A saída será na Rua da Cidadania do Bairro Novo, na R. Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado; na quarta-feira (05), no Cajuru, com largada na Rua da Cidadania do Cajuru, Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru; e na quinta (06), no Boa Vista, com saída no Parque Iberê de Matos – R. Paulo Nadolny, no Bacacheri. Na sexta-feira (07), a noite é de Sextou de Bike saindo da Praça Santos Andrade, no Centro.

Passeios de bike em Curitiba para a família

No domingo (09), acontece o Passeio Ciclístico Regional, uma atividade voltada para toda a família. Serão três passeios simultâneos, saindo das Regionais CIC, Portão e Bairro Novo, com cerca de 5 quilômetros cada. A concentração inicia às 8h30 e a largada está marcada para às 9h.

As largadas vão ocorrer na Cidade Industrial de Curitiba – R. Sebastião Ribeiro Batista, 165; no Fazendinha – Parque Cambuí (R. Carlos Klemtz, 1989 – Fazendinha) e no Sítio Cercado, em frente ao Colégio Estadual Hasdrubal Bellegard, R. Izaac Ferreira da Cruz, 3009.

Semana tem aulas na pista de BMX de Curitiba

No Parque Olímpico do Cajuru, a pista de BMX , esporte olímpico realizado como corridas de bicicletas, também conta com uma programação especial do Dia da Bicicleta. Confira:

3/6 – Segunda: Aulas de BMX (iniciação) 8h30 às 10h30 / 13h30 às 15h30

4/6 – Terça: Aulas de BMX (Intermediários) 8h30 às 10h30 / 13h30 às 15h30

4/6 – Terça: Treinos noturnos (crianças, jovens e adultos) 18h às 21h

5/6 – Quarta: Vivência de BMX para alunos da escola Estadual Leôncio Correa 14h30 às 15h30

5/6 – Quarta: Vivência de BMX para alunos do Instituto Futebol de Rua 15h30 às 16h30

5/6 – Quarta: Treinos noturnos (crianças jovens e adultos) 18h às 21h

6/6 – Quinta: Aulas de BMX (iniciação) 8h30 às 10h30 / 13h30 às 15h30

7/6 – Sexta: Aulas de BMX (Intermediários) 8h30 às 10h30 / 13h30 às 15h30

7/6 – Sexta: Vivência de BMX para alunos do Instituto Futebol de Rua 10h30 às 11h30

7/6 – Sexta: Vivência de BMX para alunos do Instituto Futebol de Rua 15h30 às 16h30

8/6 – Sábado: Aulas de BMX 8h às 10h / 14h às 16h – treinos (crianças, jovens e adultos) 10h às 12h e 16h às 18h

8/6 – Sábado: Experimentação para população 13h às 14h

9/6 – Domingo: Treinos para pilotos (crianças, jovens e adultos) 8h às 13h

