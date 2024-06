Os lances de interessados em aproveitar o novo leilão de veículos promovido pelo Governo do Paraná serão abertos no dia 10 de junho. Desta vez, são 60 veículos, todos em condições de serem recuperados, que poderão receber lances. Os carros estão distribuídos em pátios das cidades de Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

O interessado em participar deve fazer o cadastro prévio no sistema de leilões do Estado até o dia 17 de junho. O cadastro é o que habilita o interessado a realizar lances e acompanhar a disputa do certame.

Mesmo com os pátios distribuídos no Interior, pessoas de qualquer lugar do Estado ou do País podem participar do leilão, desde que se responsabilize pela retirada do veículo, após o arremate. No site do sistema de leilões há fotos e detalhes sobre os veículos disponíveis para consulta dos interessados.

Este é o terceiro leilão promovido em 2024 por meio de um sistema próprio desenvolvido em parceria entre a Secretaria da Administração e da Previdência, responsável pelo Departamento de Transporte Oficial do Estado, e a Celepar. “O uso de um sistema próprio aumenta a agilidade do processo e traz economia aos participantes, uma vez que não há a cobrança de taxa de um leiloeiro contratado para o leilão”, explica a diretora-geral da Seap, Luiza Cabel Corteletti.

Segundo ela, os veículos disponíveis fazem parte da frota do Estado e foram utilizados por secretarias e autarquias. “Os leilões beneficiam a população interessada em adquirir um veículo com valores muitas vezes abaixo do mercado, e também com serviços públicos de qualidade, uma vez que os recursos voltam para os cofres do Paraná e são revertidos em melhorias para os paranaenses”, afirma.

Entre 2020 e 2024, foram cinco grandes leilões que resultaram na venda de 2.432 veículos, totalizando uma arrecadação de R$ 21.374.549,95.

SEAP-PR

Confira detalhes sobre os veículos disponíveis em cada cidade:

LONDRINA – São 32 veículos disponíveis. Os lances iniciais estão entre R$ 1.605,00, para um Celta 2002, e R$ 18.590,62, para um caminhão com semi-reboque. O pátio de Londrina estará aberto para visitação de interessados no dia 11 de junho, entre 9h e 17h no pátio do IDR-Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid, KM 375, Conjunto Ernani Moura Lima II.

MARINGÁ – Conta com oito veículos disponíveis. Entre os que poderão ser arrematados tem um fiat Uno 1999, com lance inicial de R$ 3.200. O pátio estará aberto para visitação no dia 12 de julho, entre 9h e 12h, pátio do IDR-Paraná na Rua Joaquim de Castro Lopes, n.º 156, Parque Industrial Bandeirantes.

UMUARAMA – Nove veículos estão disponíveis no pátio, que estará aberto para visitação no dia 14 de junho a partir das 9h. O endereço é Estrada da Paca, Km 3, Colégio Agrícola. Por lá, os lances iniciais estão a partir de R$ 1.706,50 para um Corsa.

PARANAVAÍ – 11 carros poderão receber lances a partir do dia 10 de junho. Com lances iniciais a partir de R$ 2.010,45 (Fiat Uno), o pátio da cidade receberá interessados em verificar os itens no dia 13 de junho, entre 9h e 12h, no pátio do IDR-Paraná, na Rua Paulo Antônio da Costa S/N – Jardim Ipê – Paranavaí-PR (Polo de Pesquisa).

