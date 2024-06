Frio dá trégua em Curitiba e semana promete sol e máximas acima dos 20ºC

A próxima semana promete alguns dias de sol e máximas acima dos 20ºC na capital paranaense. De acordo com o Simepar, a única exceção será na terça-feira (04), que terá tempo nublado e variação de 10°C a 13°C.

A segunda (03), a quarta (05) e a quinta-feira (06) terão amplitude térmica expressiva, com mínimas na casa dos 10°C e máximas próximas dos 20°C. O tempo alterna entre sol entre nuvens e nublado.

Já para a sexta-feira (07), a expectativa é de tempo nublado. O dia começa com 12°C e a máxima vai aos 22°C.

