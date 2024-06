O litoral do Paraná está sob alerta da Marinha do Brasil para ventos fortes e baixa visibilidade, entre a manhã desta segunda-feira (03) até a manhã de terça-feira (04).

Há previsão da passagem de uma frente fria pelo oceano que pode levar os ventos em direção à costa paranaense com rajadas de até 75 km/h.



O alerta é válido para a faixa litorânea dos estados de Santa Catarina e do Paraná, entre Laguna (SC) e Paranaguá (PR).

Leia também:

As temperaturas vão variar no litoral do Paraná no começo desta semana. Nesta segunda (03) a máxima prevista, segundo o Simepar, pode chegar aos 27ºC, com sol entre e nuvens e possibilidade de chuva fraca no início da noite. Já para terça (04), a máxima não deve passar dos 18ºC, e o céu fica encoberto durante todo o dia.

