Uma adolescente de 14 anos, que havia desaparecido em Toledo, no Oeste do Paraná, foi resgatada no município de Ermo, em Santa Catarina. O homem que estava com ela, de 42 anos, foi preso por sequestro. Ela era procurada desde o dia 14 de maio.

O resgate foi feito em uma operação integrada entre a Polícia Civil do Paraná e a de Santa Catarina, em conjunto com o o Grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre). As investigações apuraram que, no dia do desaparecimento, a vítima acordou de madrugada e desligou o telefone. Na sequência, um motorista saiu de carro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a buscou em casa. A adolescente conheceu o suspeito por meio de um jogo online.

“Apuramos que o indivíduo já havia cometido o crime outras duas vezes, uma em 2017, no mesmo município onde ela foi localizada e a outra em 2020, no Rio Grande do Sul. Ele costumava conhecer as vítimas pela internet e, posteriormente, as pegava e as levava para outras residências, nas vezes anteriores ele ainda ameaçou as vítimas, caso tentassem fugir. O homem foi preso por extorsão mediante sequestro”, conta o delegado da PCPR Thiago Teixeira.

Agora, a menina resgatada passará pela escuta especializada em uma delegacia da corporação. A Polícia encontrou ainda um segundo suspeito, que teria ajudado o criminoso ir até Toledo.

