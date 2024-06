Com mais de 90 atrações previstas, a programação do Inverno Curitiba 2024 começou. O evento, que segue até 22 de setembro, reúne atividades culturais, esportivas e gastronômicas. O tema deste ano é “A capital mais fria, aquecida para te receber”.

Começa no próximo dia 07 a Feira Especial de Arte e Artesanato de Inverno, que reúne diversos profissionais dos trabalhos manuais da cidade, com opções de lembranças, presentes e decorativos.

Já quem gosta de moda pode participar do Boqueirão Fashion, marcado entre 11 e 13 de junho.

No dia 21 de junho, a cidade será musicada, com a Edição de Inverno da Oficina de Música de Curitiba. O evento acontece durante uma semana e deve reunir músicos de todo o país. Clique e confira toda a programação.

Gastronomia

Pinhão é a estrela do 4º Festival do Pinhão do Mercado Municipal Capão Raso. Foto: Clube Imagine Produções via SMCS

Para os amantes da gastronomia, o Mercado Municipal do Capão Raso recebe o 4° Festival do Pinhão, que começou em 23 de maio e segue até 08 de junho. Já o Festival Sabores e Saberes do Pinhão do Mercado Municipal começa no dia 14.

