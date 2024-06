Dezenas de manifestantes permanecem dentro da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na manhã desta terça-feira (04), em Curitiba, após passarem a noite dentro da Casa.

Por volta das 14h30 de segunda-feira (03) os professores e servidores que estavam em frente ao prédio invadiram a Alep. Os manifestantes são contra ao projeto de lei Parceiro Escola, que tramita em regime de urgência, e prevê a terceirização da gestão administrativa e de infraestrutura das escolas estaduais do Paraná.

Os portões de entrada do prédio do legislativo passaram por reparos durante a noite, pois foram danificados durante a ocupação. Para tentar conter os manifestantes, a Polícia Militar usou bombas de gás lacrimogênio e usou spray de pimenta.

De acordo com o Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Paraná, durante a invasão da Casa por parte dos manifestantes, foram registrados dois policiais militares feridos, com cortes nas mãos, três pessoas com ferimentos leves e dois detidos por depredação ao patrimônio público.

No início da noite de segunda-feira, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) concedeu uma liminar de reintegração de posse a favor da Assembleia Legislativa do Paraná. Determinação que deve ser cumprida nesta terça.

Trânsito

O trânsito está totalmente bloqueado em frente ao prédio da Alep. O itinerário dos ônibus que passam pela estação-tubo Centro Cívico está sendo desviado da região.

No início da manhã desta terça, ônibus com policiais militares equipados com capacetes e cassetetes chegaram ao Centro Cívico da capital.

Greve

Professores e funcionários de escolas da rede estadual do Paraná permanecem em greve por tempo indeterminado. O sindicato que representa a categoria havia anunciado a paralisação na semana passada, quando o projeto foi entregue pelo Executivo para discussão na Assembleia Legislativa do Paraná.

