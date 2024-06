Deputados aprovam projeto polêmico de terceirização de escolas do Paraná

Em sessão remota no fim da tarde desta segunda-feira (03) a maioria dos deputados do Paraná aprovaram em 1º turno o projeto que pretende terceirizar parte das gestões administrativas das escolas estaduais do Paraná. Foram 39 votos sim, contra 13 votos não.

Os deputados Requião Filho (PT) e Arilson Chiorato (PT) pediram vistas do projeto na CCJ, o que faz com que ele entre na pauta na sessão ordinária de terça-feira (04). Assim, a previsão é que a terceira discussão e a redação final aconteçam na terça. (04). Depois disso, o texto segue para o Executivo.

Com os protestos e invasão de professores na Assembleia Legislativa do Paraná, a sessão foi suspensa temporariamente e depois foi retomada de forma online às 17 horas, com parte dos deputados nos gabinetes.

No início da noite, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) concedeu uma liminar de reintegração de posse a favor da Assembleia Legislativa do Paraná.

Confusão e invasão da ALEP

Professores invadiram a Assembleia Legislativa do Paraná na tarde desta segunda-feira (03), em Curitiba. A categoria realizou protestos no Centro Cívico contra um projeto de lei que terceiriza serviço das escolas estaduais. Para tentar conter os manifestantes, a Polícia Militar jogou bombas de gás lacrimogênio e usou spray de pimenta.

De acordo com o Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Paraná, durante a invasão da Casa por parte dos manifestantes foram registrados 2 policiais militares feridos, com cortes nas mãos, 3 pessoas com ferimentos leves e 2 detidos por depredação ao patrimônio público.

O projeto Parceiro da Escola, que tramita em regime de urgência, entrou em votação às 14h. Mais cedo, os chefes de gabinete receberam a orientação de liberar funcionários. No início da tarde, os educadores marcharam pelas portas da sede do Legislativo, com cartazes, faixas e gritos contra a privatização do ensino.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, 87% dos colégios estaduais do estado tiveram aulas normalmente nesta segunda-feira (03), que marca o início da paralisação. Na semana passada, a Seed ameaçou descontar os dias de greve da folha de pagamento dos professores. Já durante o final de semana, a Justiça estabeleceu multa de R$ 10 mil ao sindicato que representa os educadores caso a paralisação aconteça sem um plano de manutenção do ensino.

Do que se trata o projeto?

O projeto de lei passa à iniciativa privada a administração de 200 escolas estaduais. Na prática, empresas privadas ficarão responsáveis por merenda, internet, segurança, infraestrutura, contratação de professores temporários e limpeza. Já os professores efetivos deverão atender a critérios e metas estabelecidos pela empresa contratada, junto aos diretores. No entanto, o texto não esclarece quais serão os critérios e metas. Além da posição contrária ao projeto, os professores reclamam que não houve diálogo entre o governo do estado.

O texto prevê ainda que, antes de ser instalado, o projeto passe por uma consulta pública junto à comunidade escolar, em modelo parecido com o das instituições cívico-militares.

Como votou cada deputado:

SIM

Adão Litro

Alexandre Amaro

Alexandre Curi

Alisson Wandscheer

Anibelli Neto

Artagão Junior

Batatinha

Bazana

Cantora Mara Lima

Cloara Pinheiro

Cobra Repórter

Delegado Jacovos

Denian Couto

Do Carmo

Douglas Fabrício

Fábio Oliveira

Flávia Francischini

Gilberto Ribeiro

Gilson de Souza

Gugu Bueno

Hussein Bakri

Luiz Corte

Luiz Cláudio Romanelli

Luiz Fernando Guerra

Marcel Micheletto

Marcio Pacheco

Marcia Huçulak

Maria Victória

Marli Paulino

Matheus Vermelho

Moacyr Fadel

Nelson Justus

Paulo Gomes

Marcelo Rangel

Ricardo Arruda

Samuel Dantas

Soldado Adriano José

Thiago Buhrer

Tiago Amaral

Tito Barrichelo

NÃO

Ana Julia

Arilson Chiorato

Cristina Silvestre

Doutor Antenor

Evandro Araújo

Goura

Luciana Rafagnin

Mabel Canto

Ney Leprevost

Professor Lemos

Renato Freitas

Requião Filho

Tercilio Turini

Posicionamento da APP Sindicato

A APP Sindicato, entidade que representa os professores, entrou em contato com as lideranças das bancadas para tentar uma reunião antes que o projeto entrasse na pauta. Inicialmente, 300 pessoas teriam sido liberadas para entrar na Assembleia Legislativa na sessão desta segunda-feira (03).

“A perda do caráter da escola pública como pública. O projeto impõe uma gestão por uma empresa privada e você perde toda a característica e a função da escola pública. A escola pública é bancada pelos impostos de toda a população e tem a finalidade de atender todos e todas que precisam dela, seja com investimento maior ou menor a depender do grau de exigência ou de necessidade dos estudantes. Nós sabemos que a iniciativa privada empresa tem objetivo lucro, então para ele quanto mais investimento tiver que fazer em um determinado estudante por necessidades educacionais que exijam mais de um professor ou atendimento diferenciado, esse é o risco de não ter”, analisa a presidente da APP Sindicato, Walkiria Mazeto.

