Deputados do PR votam projeto Parceiro da Escola; acompanhe ao vivo

Após uma tarde marcada por protestos e pela invasão dos professores ao Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, a maioria dos deputados estaduais do Paraná votaram pelo não adiamento da sessão de discussão do projeto de lei Parceiro da Escola, que tramita em regime de urgência. Foram 39 votos não e 11 sim.

Com os protestos e invasão de professores na Assembleia Legislativa do Paraná, a sessão foi suspensa temporariamente e depois foi retomada de forma online às 17 horas, com os deputados nos gabinetes.

Acompanhe a sessão online, ao vivo:

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida