GALERIA DE FOTOS: Professores invadem ALEP; três ficam feridos

Professores invadiram a Assembleia Legislativa do Paraná na tarde desta segunda-feira (03), em Curitiba. A categoria realiza protestos no Centro Cívico contra um projeto de lei que terceiriza serviço das escolas estaduais. Para tentar conter os manifestantes, a Polícia Militar jogou bombas de gás lacrimogênio e usou spray de pimenta.

Os vidros da fachada da Assembleia foram quebrados durante a confusão. Até o momento, três pessoas ficaram feridas – segundo apuração da reportagem. Um homem e uma mulher, de 24 e 23 anos respectivamente, foram encaminhados ao Hospital Cajuru com ferimentos leves. Já uma mulher de 51 anos foi levada ao Hospital Evangélico-Mackenzie, também ferida.

Inicialmente, a Polícia Militar seria a responsável por divulgar dados de feridos durante a repressão aos manifestantes. Cerca de quinze minutos antes da sessão virtual, a corporação terceirizou a responsabilidade à Assembleia Legislativa. Questionada pela reportagem, a ALEP afirmou, por telefone, que não tinha informações sobre feridos na ação policial e que também não teria previsão para a divulgação dos dados. A única informação passada pelo Legislativo à Tribuna foi de que a sessão seria transferida para 17h, de maneira virtual.

Confira as imagens do confronto a seguir:

O projeto de lei passa à iniciativa privada a administração de 200 escolas estaduais. Na prática, empresas privadas ficarão responsáveis por merenda, internet, segurança, infraestrutura, contratação de professores temporários e limpeza. Já os professores efetivos deverão atender a critérios e metas estabelecidos pela empresa contratada, junto aos diretores. No entanto, o texto não esclarece quais serão os critérios e metas. Além da posição contrária ao projeto, os professores reclamam que não houve diálogo entre o governo do estado.

O texto prevê ainda que, antes de ser instalado, o projeto passar por uma consulta pública junto à comunidade escolar, em modelo parecido com o das instituições cívico-militares.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!