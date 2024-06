Um homem de 57 anos foi preso em flagrante em Curitiba, na manhã desta terça-feira (04), por importunação sexual. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem importunou uma mulher, de 27, dentro de um ônibus do transporte coletivo.

Segundo as investigações, o indivíduo encostou os órgãos genitais nas nádegas da vítima, de forma proposital. Mas a situação foi percebida e o motorista do ônibus agiu.

“Após o fato, o motorista da linha seguiu com ônibus até a frente do primeiro distrito. Ele parou o veículo e chamou os policiais, a porta ficou fechada, a equipe da PCPR entrou no ônibus e prendeu o suspeito em flagrante”, conta o delegado da PCPR Ademair Braga.

Os envolvidos foram ouvidos na delegacia da PCPR. O indivíduo foi preso em flagrante pelo crime.

Reincidente

Ainda de acordo com os policiais, as apurações apontam que o homem já possui quatro mandados de prisão pelo mesmo crime, que foram cumpridos durante a diligência. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

