Curitiba vai ganhar mais um parque: o Parque África, na Rua Lothário Boutin, 289, Pinheirinho. A Praça Zumbi dos Palmares vai ser incorporada ao novo parque. A construção do Parque África também prevê toda a revitalização da praça, com ampliação das pistas de caminhada, rampas de acessibilidade e reforma das quadras esportivas que hoje existem no local.

“Aqui vai ter de tudo, desde áreas de lazer, recreação, esportes, um lago e até um centro cultural e de eventos”, disse o prefeito em exercício Herivelto Oliveira, durante uma visita ao local.

O novo parque, que vai se somar aos atuais 52 parques e bosques de Curitiba, terá cerca de 70 mil metros quadrados. No meio dele será construído um lago, pois, dois córregos passam dentro da área onde será feito o Parque África. Os córregos deságuam no Ribeirão dos Padilha.

Foto: Divulgação/SMCS O prefeito em exercício de Curitiba, Herivelto Oliveira, conheceu e vistoriou, a área onde a Prefeitura vai construir o Parque África, no Pinheirinho. Foto: Hully Paiva/SMCS Foto: Divulgação/SMCS Área onde a Prefeitura vai construir o Parque África, no Pinheirinho. Curitiba, 05/06/2024. Foto: Hully Paiva/SMCS

O local também vai funcionar como uma bacia de contenção das águas das chuvas, preservando a permeabilidade do solo e seguindo o conceito de cidade-esponja.

“Também vamos plantar uma floresta urbana aqui na área do novo parque. Isso vai ajudar a absorver a água das chuvas e também no sequestro de carbono. Com isso, mais uma vez, Curitiba já pensa no futuro para continuar sendo uma cidade cada vez mais sustentável e com áreas verdes para seus moradores”, afirmou a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias.

O Parque África vai ocupar a área desde a Praça Zumbi dos Palmares até onde hoje funciona o Distrito de Manutenção Urbana (DMU) do Pinheirinho, que vai mudar para outro local.

