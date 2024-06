O Sítio Cercado pode se tornar o Polo das Noivas da capital paranaense. É isso que prevê um projeto de lei que entra em pauta na Câmara Municipal, na sessão da próxima terça-feira (11). O texto, do vereador Marcos Vieira (PDT), abrange trechos das ruas Izaac Ferreira da Cruz e São José dos Pinhais.

O objetivo da proposta é incentivar o desenvolvimento da atividade econômica no setor de eventos. O local já concentra lojas de locação de roupas de festas, carros e floriculturas. Além disso, o Polo das Noivas terá pontos de estacionamento, mais iluminação e atrair segurança e empreendimentos.

Se aprovada em primeiro turno, na manhã da próxima terça (11), a iniciativa retorna à ordem do dia, na sessão desta quarta-feira (12), para a segunda votação.

