Nova linha de ônibus entre municípios da RMC vai diminuir trajeto pela metade

A partir da próxima quarta-feira (12), uma nova linha de ônibus fará a ligação direta entre os municípios de Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A Y96 foi anunciada nesta sexta-feira (07) e será a primeira conexão direta entre as duas cidades. A tarifa será de R$ 5,50 no cartão transporte e de R$ 6,00 para quem paga em dinheiro.

A linha vai circular entre o Terminal Metropolitano de Fazenda Rio Grande e o Terminal Central de São José dos Pinhais. Com 24 horários por dia, a previsão é que o tempo de deslocamento seja de 40 minutos, metade do atual, que envolve três ônibus com conexão em Curitiba.

“Esse ganho de tempo vai melhorar o atendimento e a qualidade de vida do trabalhador que se desloca diariamente entre as duas cidades. A expectativa é que um bom número de usuários utilizem esse meio de transporte, porque são duas cidades polos da Região Metropolitana na geração de emprego e renda, e que terão essa facilidade no transporte”, afirma o presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, Gilson Santos.

Confira o itinerário:

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – FAZENDA RIO GRANDE

Terminal Central de São José dos Pinhais

Rua Dr. Claudino dos Santos

Rua Schafemberg de Quadros

Rua Voluntários da Pátria

Av. Rui Barbosa

Rua Benjamim Claudino Barbosa

Rua Benjamim Negoseki

Rua Alcídio Claudino Barbosa

Rua Reinaldo Baldan

Av. Francisco Ferreira Da Cruz

Av. das Indústrias

Av. Paineiras

Av. Brasil

Av. Araucárias

Terminal Fazenda Rio Grande

HORÁRIOS EM DIAS ÚTEIS

05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00

FAZENDA RIO GRANDE – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Terminal Fazenda Rio Grande

Av. Araucárias

Av. Brasil

Av. Paineiras

Av. das Indústrias

Av. Francisco Ferreira Da Cruz

Rua Reinaldo Baldan

Rua Alcídio Claudino Barbosa

Rua Benjamim Negoseki

Rua Benjamim Claudino Barbosa

Av. Rui Barbosa

Rua Duque de Caxias

Rua Marechal Deodoro da Fonseca

Rua Margarida de Araújo Franco

Rua Mendes Leitão

Rua Joaquim Nabuco

Rua Norberto de Brito

Terminal Central de São José dos Pinhais

HORÁRIOS EM DIAS ÚTEIS

05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:15 | 06:40 | 07:05 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00

Fogo! Incêndio na Ceasa em Curitiba provoca destruição: veja como ficou Parque África Novo parque em Curitiba! Saiba em qual bairro será construído Professores Ratinho Jr explica pedido de prisão de sindicalista