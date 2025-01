Os 40 anos do primeiro pneu de altíssima performance

O Pirelli P Zero, o pneu esportivo definitivo, comemora seu 40º aniversário este ano. Nascido de uma única ideia revolucionária, ele é hoje a marca mais renomada da indústria e o pneu preferido dos fabricantes de carros prestige. Ao longo de suas quatro gerações, o Pirelli P Zero se tornou líder de mercado graças a um número inigualável de homologações sob medida para diferentes fabricantes de automóveis, com mais de 3.000 versões criadas até hoje. A lista de carros nos quais esses pneus foram instalados é extensa, incluindo verdadeiros ícones do mundo automotivo, como Ferrari F40, 512 Testarossa e LaFerrari; Lamborghini Countach, Diablo, Murciélago e Aventador; McLaren MP4-12C e P1; Pagani Zonda, Huayra e Utopia; Aston Martin Vanquish, DB9, V12 Vantage; sem mencionar várias versões do Porsche 911, Cayenne e Macan.

O P Zero continua a definir o padrão de performance dos pneus para carro de passeio atualmente, um fato frequentemente confirmado por testes comparativos publicados pelos principais veículos automotivos. O P Zero também sempre esteve na vanguarda das inovações da Pirelli. Em 2019, o P Zero apresentou pela primeira vez o pacote Elect para veículos elétricos e híbridos plug-in, que se tornou uma referência no setor. Em 2023, a Pirelli lançou o P Zero E, o primeiro pneu Ultra High-Performance (UHP) com pelo menos 55% de materiais de base biológica ou reciclados, conquistando a cobiçada classificação “triplo A” na etiqueta europeia de pneus. No motorsport, onde se originou, o P Zero é sinônimo do auge da performance: da Fórmula 1 a todos os tipos de outras categorias de corrida.

O nascimento do P Zero

O nome P Zero apareceu pela primeira vez em 1985, fazendo sua estreia no Lancia Delta S4 Stradale. Esse primeiro P Zero para veículo de passeio foi uma evolução de seu antecessor, que foi utilizado no lendário carro de rali Lancia Delta S4 Group B. O Lancia Delta S4 tornou-se lendário por seus avanços tecnológicos e dinâmica inovadora, sendo a Pirelli a escolha natural para desenvolver um pneu capaz de proporcionar uma performance excepcional. Essa única solicitação provocou uma verdadeira revolução no setor de pneus, levando à criação da categoria UHP (Ultra High-Performance). O nome “P Zero” simbolizava um novo começo para a empresa italiana de pneus, combinando o tradicional “P” da Pirelli com a palavra “Zero”.

Essa revolução ocorreu juntamente com mudanças transformadoras no mundo automotivo. Na década de 1980, a turboalimentação e a sobrealimentação em carros esportivos levaram a potências sem precedentes e a novos níveis de performance. Sem os auxílios eletrônicos à direção, que hoje são normais, os pneus desempenhavam um papel fundamental para proporcionar aderência, estabilidade e segurança.

Naquela época, o principal pneu de performance da Pirelli era o P7: o primeiro pneu de perfil baixo da história, lançado em 1976. O conhecimento adquirido com o P7 – tanto nas ruas quanto nas pistas de corrida – combinado com a visão do engenheiro da Pirelli, Mario Mezzanotte, preparou o caminho para o P Zero.

O conceito era simples, mas inovador: combinar os três principais atributos dos pneus de corrida em um único padrão de banda de rodagem. O ombro interno, com ranhuras como as dos pneus para piso molhado, assegurava a aderência em ruas em condição de chuva. O ombro externo, inspirado nos pneus slick, proporcionou tração em condições secas. A parte central da banda de rodagem adotou algumas das características dos pneus intermediários, equilibrando os dois extremos. Essa combinação vencedora representou uma inovação significativa, ultrapassando os limites tradicionais do design de pneus.

Um jornalista automotivo notoriamente resumiu essa inovação depois de dirigir um Delta S4 equipado com os então novos pneus P Zero: “Esperamos que a polícia de trânsito esteja ciente disso”, brincou. “Não queremos que a parte lisa seja confundida com um pneu gasto”.

A experiência da Pirelli no motorsport foi fundamental para transferir essa tecnologia avançada a pneus para carro de passeio. Um incidente particularmente notável demonstrou as amplas capacidades do P Zero. Durante o Rally de Sanremo, o Lancia Delta S4 de Miki Biasion utilizou pneus P Zero padrão (que ainda não estavam à venda para o público em geral) nos deslocamentos de estrada de uma etapa para outra. Eles tiveram uma performance tão boa que ele decidiu mantê-los no carro durante uma etapa muito úmida. Ele venceu essa etapa, superando os concorrentes com pneus de competição feitos sob medida.

A estratégia Perfect Fit da Pirelli

Além de ser pioneiro no segmento UHP, o P Zero marcou o início da estratégia Perfect Fit da Pirelli, que adapta os pneus às necessidades específicas dos fabricantes de carros premium e prestige. Hoje, a linha P Zero inclui várias versões feitas sob medida para diferentes veículos, utilizações e estações. O P Zero equipa tudo, de sedãs premium a supercarros e SUVs esportivos, agora com aplicações para verão, inverno e todas as estações. Depois do pneu pioneiro que foi inicialmente desenvolvido em pequenas quantidades para o Lancia Delta S4 Stradale, a primeira geração do P Zero foi criada para a Ferrari F40 em 1987.

Nos próximos meses, a Pirelli está pronta para revelar a tão esperada quinta evolução do famoso P Zero: o mais recente capítulo de uma história contínua de inovação tecnológica.