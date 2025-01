Norovírus foi o causador de surto de virose no Litoral do Paraná

O causador do surto de virose em Guaratuba e Morretes, no Litoral do Paraná, foi o norovírus: a causa mais comum de gastroenterite e infecção no trato intestinal. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (22). Segundo especialistas, esse tipo de vírus tem alta capacidade infecciosa.

Segundo a Sesa, amostras de Pontal do Sul e Matinhos estão em processamento no Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen) para detecção do agente causador de sintomas de mal estar, diarreia, enjoo e vômito.

Até o dia 13 de janeiro, 5.439 pessoas foram atendidas por virose no Litoral do Paraná. Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 1.339 casos foram registrados, o aumento foi de 306%.

Como o norovírus é altamente contagioso, a infecção pode facilmente ser transmitida por contato direto. Além disso, nesta época do ano, as viroses de verão – causadas, principalmente, pelo adenovírus e o enterovírus – são comuns devido à combinação das altas temperaturas e a lotação das praias. Elas são transmissíveis pelo contato com superfície, água e alimento.

A virose é uma infecção viral que pode afetar o organismo de forma temporária. Já a gastroenterite é uma inflamação do estômago e dos intestinos, que pode ser causada por vírus, bactérias ou parasitas. Os sintomas das duas doenças são parecidos: mal-estar, fraqueza, enjoo, diarreia, dores abdominal, muscular e de cabeça, e desidratação.

Cuidados com virose e gastroenterite

Para minimizar os riscos de viroses e DDAs (Doenças Diarreicas Agudas), alguns hábitos podem fazer uma grande diferença. Além da higiene das mãos com água e sabão, especialmente antes das refeições ou após usar o banheiro.

A Sesa recomenda o consumo de alimentos de procedência confiável e refrigerados; não consumir bebidas não industrializadas de origem duvidosa; evitar aglomerações e locais impróprios para banho; proteger boca e nariz ao tossir ou espirrar; e usar máscara em caso de sintomas gripais.

Quando procurar atendimento médico?

Pessoas acometidas por diarreia devem evitar manipular alimentos e buscar atendimento médico ao apresentar sinais de desidratação ou agravamento dos sintomas, especialmente crianças e idosos, que são mais vulneráveis.

Entre os sinais de desidratação estão olhos e boca secos, boca com pouca saliva, pele murcha, diminuição da quantidade de urina, desânimo e fraqueza. O tratamento contra viroses gastrointestinais inclui hidratação, inicialmente oral, com água, água de coco e soro de reidratação oral, que contém também sais minerais, e alimentação leve.