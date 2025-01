Arnaud Mourebrun é o novo diretor de Vendas e Rede

A Renault do Brasil anuncia Arnaud Mourebrun como diretor de Vendas e Rede da marca no país. O executivo está na companhia há 25 anos, tendo iniciado sua carreira como técnico de Logística, ocupando diferentes posições nas áreas de Supply Chain, Compras, Vendas, Pós-vendas e Qualidade de Serviço. Entre 2020 e 2024 Arnaud foi diretor de Pós-Vendas da Renault do Brasil, sendo o responsável pelo crescimento da atividade de peças, desenvolvimento de novos canais de vendas e implementação do programa Pós-Vendas 4.0 junto à rede de concessionárias.

Arnaud é francês, tem 45 anos, é formado em Comunicação Social pela Universidade Positivo, com pós-graduação em Gestão Estratégica pela PUC-PR e MBA em Gestão de Negócios pela ISAE-FVG. O executivo reporta-se a Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

“Estou entusiasmado em trabalhar junto à nossa Rede de Concessionários de todo o país para seguir aprimorando a experiência do cliente Renault, afirma Arnaud Mourebrun, diretor de Vendas e Rede na Renault do Brasil.

“Arnaud tem uma sólida experiência na Renault e tenho convicção que irá trazer uma grande contribuição para a marca no país à frente da direção de Vendas e Rede”, destaca Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil. (Foto: Renault do Brasil/Divulgação).