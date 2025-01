Curso gratuito em Curitiba promete melhorar postura e prevenir lesões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Casa Hoffmann abre suas portas em fevereiro para um curso gratuito de alinhamento postural. O “_aterrar – Aulas de Klein Technique™” oferece uma abordagem única para melhorar a postura e prevenir lesões.

Ministrado pela artista e terapeuta corporal Cândida Monte, o curso é destinado a pessoas com mais de 16 anos que buscam aprimorar seu bem-estar físico. As aulas acontecerão de 4 a 26 de fevereiro, com opções flexíveis de horário para atender à rotina dos moradores da capital paranaense.

A Klein Technique™, foco central do curso, é uma prática de alinhamento ósseo que utiliza os músculos do suporte postural. O objetivo é proporcionar aos participantes um posicionamento fluido e responsivo, reduzindo significativamente o risco de lesões no dia a dia.

Cândida Monte, a instrutora do curso, traz uma bagagem para as aulas. Professora em certificação da Klein Technique™ desde 2023, ela combina sua formação em Artes Cênicas pela Unespar com uma pós-graduação em Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura. Sua experiência como artista e terapeuta corporal promete enriquecer a experiência dos participantes.

Os interessados em participar desse curso podem escolher entre dois horários convenientes: Terças-feiras, das 14h às 15h30; ou Quartas-feiras, das 19h às 20h30.

As aulas serão realizadas na Casa Hoffmann, localizada na Rua Dr. Claudino dos Santos, 58, no charmoso bairro São Francisco. O curso é totalmente gratuito.