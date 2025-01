Balada famosa de Curitiba vai reabrir com nova identidade

O cenário noturno de Curitiba está prestes a mudar com a reabertura do +55 Bar, um dos destinos mais populares da noite de Curitiba. Após uma extensa reforma, o estabelecimento volta à cena nesta próxima quinta-feira (23) com uma identidade visual renovada e um conceito que promete mudar a experiência dos frequentadores.

A nova cara do +55 Bar foi pensada para refletir os valores de pluralidade e conexão. O projeto, assinado pelo arquiteto Paulo Freitas, elimina barreiras físicas e visuais, criando um ambiente mais fluido e democrático.

“O novo projeto foi pensado para celebrar encontros. Desenvolvemos um espaço com muita circulação, ambientes interligados e diferentes planos de visão, promovendo o contato entre as pessoas. Tudo isso sem abrir mão da qualidade acústica e do conforto, elementos que sempre foram nossa prioridade”, explica Freitas.

Quais as novidades?

Entre as novidades, destacam-se:

Pista de dança exclusiva: Agora separada das áreas de bar e restaurante, oferecendo uma experiência mais focada para os amantes da dança.

Iluminação de ponta: Um sistema de LEDs que cria ambientes dinâmicos e imersivos, complementado por jogos de espelhos e transparências.

Mobiliário versátil: Configurações adaptáveis para diversos tipos de eventos, de shows ao vivo a noites temáticas.

Design inclusivo: Layout que prioriza a acessibilidade e integração entre todos os espaços, sem áreas VIP segregadas.

+55 Bar: recomeço em 2025

A reforma do +55 Bar não é apenas uma mudança estética, mas uma resposta às demandas de um público diverso e exigente. Felipe Casas, RP e sócio do estabelecimento, revela: “2025 vai ser um novo recomeço para gente, vamos contar as novidades durante todo primeiro semestre. A primeira fase começa agora, nessa quinta-feira, com a reabertura do +55 100% focado em balada.”

O compromisso com a inovação é evidente na programação futura do bar, que promete uma agenda com atrações inéditas.

Serviço

+55 Bar

Endereço: Av. Vicente Machado, 866 – Batel

Instagram: @mais55bar