Carteira de Trabalho Digital ganha nova ferramenta voltada para quem quer emprego

Trabalhadores que possuem o aplicativo da CTPS Digital (Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital) agora podem agora consultar as vagas de emprego disponíveis no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O novo serviço ficou disponível com a atualização e ampliação do aplicativo, que substitui o antigo Sine Fácil. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a atualização centraliza e disponibiliza serviços em um só lugar, além de agilizar a intermediação de mão de obra.

Por meio do aplicativo, os trabalhadores receberão notificações toda vez que surgir uma vaga de emprego. O sistema selecionará os perfis profissionais e endereços residenciais que se encaixam para determinada vaga.

Como ver vagas de emprego no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital

O aplicativo pode ser baixado de forma gratuita nas lojas virtuais de dispositivos com sistema IOS e Android. Depois da instalação, basta clicar no ícone de maleta, localizado na barra inferior, ou na aba “emprego”, no menu de opções, para ter acesso às ofertas de emprego.

Também é necessário atualizar informações pessoais e os objetivos profissionais. Assim, será possível consultar em “vagas de emprego” se há alguma oportunidade conforme o perfil informado. Se houver alguma vaga de interesse, basta selecionar e acompanhar os passos seguintes em “processos seletivos”.

Desde 2019, a CTPS pode ser utilizada para a contratação na grande maioria dos casos, não sendo necessário ter o documento em mãos, mas é importante que a versão física dela seja guardada.

Apenas em 2024, a CTPS Digital teve mais de 724 milhões de acessos e, atualmente, conta com a inscrição de 81 milhões de trabalhadores.

Funções da CTPS digital

Além de poder ser utilizada para o novo recurso, a CTPS digital também permite o acesso aos seguintes serviços: contratos de trabalho vigente, vínculos de trabalho anteriores, apoio financeiro, abono salarial, seguro-desemprego, benefício emergencial, notificações qualificação profissional, canal de denúncias trabalhistas e os extratos do Caged e do FGTS.

Aqueles que preferirem também podem acessar a carteira digital pelo portal de serviços do governo (gov.br).