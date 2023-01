Um furto pra lá de inusitado ocorreu na quinta-feira (12), em um restaurante na cidade de Matinhos, no litoral paranaense. Além de alguns objetos, ladrões levaram um pavão que é criado no local, para desespero dos donos do estabelecimento, que ficaram sem o animal de estimação.

Mas a história teve um final feliz, já que o animal foi localizado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta sexta-feira (13), menos de 24 horas após o furto. De acordo com a PCPR, policiais que estão trabalhando no Verão Maior Paraná encontraram a ave em uma casa também na região de Matinhos. As três pessoas que estavam no imóvel foram presas em flagrante por furto e maus-tratos e o pavão foi devolvido aos donos do restaurante.

