O motorista Nilson Pedro dos Santos, responsável pela condução do caminhão que provocou diversos estragos neste sábado (14), em Curitiba, consumiu bebida alcóolica e estava em posse de entorpecentes. O homem de 35 anos está preso e disse aos policiais que estava sendo perseguido.

Em nota, a Polícia Militar (PM) relatou que o teste realizado por um etilômetro apontou que o condutor dirigia embriagado. Ele também teria feito a ingestão de alguma substância que misturada com o álcool pode ter causado o surto apresentado pelo motorista. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

No resultado do etilômetro foi apontado 0,14 mg/l, o que no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista é multado em R$ 957,70, perde sete pontos na carteira de habilitação e pode ter o direito de dirigir cassado por um ano. No entanto, existe a possibilidade de Nilson ser enquadrado em outros crimes, como direção perigosa, danos ao patrimônio, fuga e até tentativa de homicídio. Pedro Henrique Coradin, tenente da Polícia Militar, comentou que o motorista demonstrava mania de perseguição. “Indica que possivelmente utilizou outras drogas ou misturou alcóol com algum remédio controlado que causou esse efeito’, disse Coradin.

Estragos na estrada

Também em nota, a Polícia Rodoviária (PRF) recebeu por volta das 7h30, informações de usuários da rodovia que uma carreta sider estava fazendo zig-zag e derramando carga (engradados de cerveja) sobre a BR-376, na região de São Luiz do Purunã, município de Balsa Nova/PR. A equipe saiu em busca do veículo mas não conseguiu alcançá-lo. O mesmo seguiu para a BR-277, sentido Curitiba, e foi abordado pela Polícia Militar.

As equipes da PRF atenderam na rodovia ao menos seis acidentes causados pelo caminhoneiro, um com vítima com ferimentos leves. Também foram registrados vários pontos de derramamento de carga – caixas de cerveja foram encontradas pelo caminho. Os policiais seguem fazendo levantamentos e caso algum veículo tenha sido atingido pela carreta na rodovia, desde que não tenham se ferido, pode registrar o boletim de acidente pelo site da PRF, no endereço www.declarante.prf.gov.br/declarante/ .

Motorista pode responder por homicídio tentado

Em nota, a Polícia Civil disse na tarde deste sábado (14) que investiga o caso. Ao menos 12 veículos foram atingidos na região de Curitiba. O condutor, um homem de 35 anos, foi preso.

De acordo com investigações, o veículo estava em alta velocidade e atingiu diversos veículos pelo caminho. Os danos foram causados também no decorrer da BR-277 e em Ponta Grossa. Ao longo do caminho, diversas cargas foram despejadas na pista.

A Polícia Civil informou que segue investigando o caso e realizando as diligências cabíveis a fim de estabelecer a dinâmica do fato. O homem poderá responder pelos crimes de homicídio tentado, dirigir sob efeito de substância entorpecente, direção perigosa e omissão de socorro.

