Um forte temporal caiu em Curitiba novamente, depois de uma tarde de calor e sol nesta terça-feira (17). Os termômetros chegaram a registrar 25°C no início da tarde e por volta das 15 horas uma forte chuva atingiu vários bairros da capital.

De acordo com o boletim de proteção da Defesa Civil de Curitiba, a precipitação acumulada chegou a quase 30 mm e as rajadas de vento chegaram a 33,8 km/h. Foram registrados dois casos de alagamento, na Vila Isabel e no Rebouças.

O telefone 156 da Prefeitura recebeu 13 solicitações de quedas de árvores e galhos provocadas pela chuva intensa até às 16h30. Não há registro de feridos, desabrigados e desalojados.

Onde buscar ajuda

A Prefeitura Municipal de Curitiba permanece em atendimento 24 horas com equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

