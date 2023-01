O ex-deputado estadual Fernando Francischini (União Brasil), nomeado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) como um dos chefes de coordenação da Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial do Paraná, será realocado em outra pasta.

A informação foi confirmada pela assessoria do governo à Gazeta do Povo nesta segunda-feira (16), horas depois do anúncio oficial feito pelo governador de Leandre Dal Ponte (PSD) como nova secretária da Mulher e Igualdade Racial do estado.

A nomeação da nova secretária gerava expectativa sobre possíveis mudanças na estrutura dos cargos já escalados. Entre eles, o de Fernando Francischini, que teve a nomeação oficializada no último dia 12, quando da publicação no Diário Oficial dos cargos das chefias de coordenação e assessorias da nova secretaria – desmembrada da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (agora Justiça e Cidadania).

O filho de Fernando, Felipe Francischini, foi reeleito deputado federal no pleito de 2022 pelo Paraná. Ele é presidente estadual do União Brasil – mesmo partido do senador Sergio Moro, que preferiu não se envolver em nomeações vinculadas ao União Brasil para o governo Ratinho Junior.

Além do filho, a esposa do ex-parlamentar, Flavia Francischini, também foi eleita deputada estadual pelo União.

Mudanças nos cargos

Leandre Dal Ponte terá autonomia para decidir como ficará o organograma final da nova secretaria, segundo a assessoria do governo.

A reportagem questionou a assessoria se a realocação de Francischini teria relação com a nomeação de Leandre, mas não houve confirmação da informação. Em nota, a assessoria informou que “as nomeações da estrutura de cargos montada para a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial foram publicadas no Diário Oficial junto com as estruturas administrativas das demais pastas. O organograma final da nova Secretaria será definido pela nova secretária. Ela começará a trabalhar nos próximos dias e ainda não há nenhuma nova definição sobre a estrutura de cargos”.

Em seguida, a assessoria confirmou apenas que “a nomeação na Secretaria da Mulher e Igualdade Racial foi provisória e, nos próximos dias, ele (Fernando Francischini) será realocado para outra pasta”.

Cassação de mandato

O ex-deputado Fernando Francischini perdeu o mandato em 2021, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A justificativa da condenação foi de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação social, após uma manifestação nas redes sociais em que Francischini levantava suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas nas eleições de 2018.

Ele chegou a ser reconduzido ao cargo em 2022, por uma liminar do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), mas uma votação da segunda turma do Supremo derrubou a decisão e o ex-parlamentar deixou novamente o cargo.

Ex-secretário de Segurança Pública de Richa

Antes de se tornar deputado, Francischini foi secretário de Segurança Pública no segundo mandato do ex-governador Beto Richa (PSDB) no Paraná, iniciado em janeiro de 2015. Mas ocupou o cargo por poucos meses.

Ele estava à frente da secretaria durante o episódio do 29 de abril daquele ano, quando servidores públicos estaduais protestavam e entraram em confronto com a Polícia Militar no Centro Cívico de Curitiba, durante a votação de uma proposta de alteração na previdência estadual.

O episódio deixou cerca de 200 feridos. Poucos dias depois do ocorrido, o ex-secretário não resistiu à pressão e deixou a pasta.

