O jornalista Cleber Mata é o novo secretário de Comunicação do Paraná, anunciou nesta segunda-feira (16) o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD). Mata tem histórico de trabalho no núcleo tucano de São Paulo, onde chefiou a secretaria de Comunicação do governo João Doria (PSDB) durante os quatro anos de governo (2019 e 2022) e coordenou a campanha do atual vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) quando da reeleição ao governo paulista, em 2014, à época pelo PSDB.

A troca de secretários entre os dois estados já aconteceu na pasta da Educação. Renato Feder, que secretariou durante os últimos quatro anos com Ratinho Junior no Paraná, agora ocupa o posto em São Paulo, convidado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Além do novo secretário de Comunicação, Ratinho Junior confirmou o nome da deputada federal Leandre Dal Ponte (PSD) para a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. Atual correligionária de Ratinho Junior, em 2022 ela foi reeleita deputada pelo Paraná pela terceira vez. Quando de seus dois primeiros mandatos, a deputada integrava o quadro do Partido Verde (PV). A filiação ao PSD aconteceu em 2022.

Histórico profissional e na política

Jornalista Cleber Mata, ex-secretário de Comunicação de São Paulo e atual nome da pasta no Paraná. Foto: Divulgação/ANPR

O novo secretário de Comunicação do Paraná, Cleber Mata, é jornalista graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e especialista em Marketing Político pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo ECA/USP. Atuou por dez anos na Subsecretaria de Comunicação do Governo de São Paulo, onde criou o braço digital do governo.

Além do secretariado de Doria, ele foi o responsável por coordenar o Núcleo de Informações Estratégicas da campanha que elegeu o ex-governador paulista em 2018. Antes disso, em 2014, coordenou o conteúdo da campanha de Geraldo Alckmin, eleito no primeiro turno – segundo informações da rede social LinkedIn.

Deputada Federal eleita pela terceira vez, Leandre Dal Ponte (PSD) assume Secretaria da Mulher e Igualdade Racial do Paraná. Divulgação/ANPR

Já Leandre Dal Ponte é engenheira civil e escritora. Também ocupa o cargo de procuradora-adjunta da Câmara dos Deputados, onde preside ainda a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e a Comissão Externa do Envelhecimento Saudável.

Com os novos secretários anunciados neste início de semana, faltam ainda os ocupantes das pastas estaduais de Turismo, Infraestrutura e Justiça e Cidadania serem nomeados pelo governador Ratinho Junior.

