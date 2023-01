Um motorista sob efeito de álcool deixou um rastro de destruição neste domingo (16). Não, não é notícia repetida. O caso desta vez ocorreu em Guaratuba, no litoral do Paraná e terminou apenas com a presença da Polícia Militar. O saldo da ocorrência foi um caminhoneiro preso, arma e munição apreendida, veículos danificados e uma família em pânico. O caso lembra muito o do caminhão desgovernado em Curitiba, no último sábado, que terminou com muita destruição.

+Leia mais! “Assustador. Você está no trilho e aparece um trem”, desabafa vítima de caminhoneiro alucinado em Curitiba

Segundo a Polícia Militar do Paraná a população acionou a corporação avisando de um caminhão que estava colidindo contra vários veículos que estavam na Avenida Atlântica, na cidade litorânea. Chamou a atenção o fato de uma mulher, possivelmente esposa do caminhoneiro, que pedia socorro enquanto o caminhão batia contra veículos.

Os policiais se aproximaram e realizaram o cerco ao caminhão. A avistar o veículo, a equipe policial conseguiram abordar e impedir que ele seguisse em frente. Após abordagem policiais fizeram buscas no caminhão e encontraram uma arma de fogo municiada e carregada.

+Viu essa? Vídeo! Polícia esclarece assassinato de empresária após fim de casamento em Araucária

O condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba. No local ele recusou a fazer o teste do bafômetro, mas policiais perceberam que ele estava visivelmente alterado.

Filho e esposa em pânico

Policiais que atenderam a ocorrência contaram que o caminhoneiro estava com a esposa e duas crianças na cabine, possivelmente filhos do casal. Segundo populares ela que pediu socorro quando o caminhoneiro decidiu seguir desgovernado pela avenida.