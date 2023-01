Curitiba e grande parte do Paraná estão em alerta laranja de tempestade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo a previsão do tempo para Curitiba o acumulado de chuva neste alerta emitido pelo Inmet aponta 7,4 milímetros e a chuvarada começa a partir das 14h na capital. O alerta é válido até às 10h desta terça-feira (17).

+Leia mais! Alertas de tempestade amarelo, laranja e vermelho; entenda a classificação

“Chuvas fracas e isoladas seguem sendo registradas no leste do estado, entre a Serra do Mar e as praias. Entre o leste e o Norte Pioneiro, há uma grande concentração de nuvens, já entre o sudoeste, oeste e noroeste, o céu claro neste momento. As temperaturas estão variando entre 23 ºC no litoral e 16 ºC no centro-sul do estado”, explicou Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

Para os próximos dias a previsão do tempo para Curitiba indica mais instabilidade. “Em alguns setores há condições para chuvas ocasionais já pela manhã, mas na grande maioria das regiões paranaenses as instabilidades se desenvolvem a partir da tarde, situação bem típica desta época do ano”, alertou o Inmet.

Alerta Laranja de temporal é risco alto

Segundo o Inmet este alerta laranja de temporal representa situação meteorológica perigosa. Mantenha-se vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Siga os conselhos das autoridades. Prepare-se para tomar uma ação de emergência se necessário. Veja aqui o que representam as outras cores dos alertas do Inmet.

Veja que incrível!