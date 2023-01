A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu as investigações do feminicídio de Rozélia Maria Martins Caldas, 50 anos, que foi morta em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, no último dia 7 de janeiro. O crime ocorreu após ela decidir por fim a um casamento de 34 anos.

Neste sábado (14), os policiais civis cumpriram mandados de busca nas residências dos foragidos, onde foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos que compravam a autoria do feminicídio.

Os policiais civis ainda apreenderam dois veículos. O carro, utilizado para abordar a vítima na noite do feminicídio, foi encontrado no município de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba e outro, utilizado para a fuga, estava em um posto de gasolina, na Capital. Um vídeo mostra a atuação dos criminosos. Assista:

Segundo as investigações da Polícia, a motivação do crime está ligada ao início de um novo relacionamento da vítima, que foi casada com um dos suspeitos por 34 anos. Os disparos que vitimaram Rozélia teriam sido efetuados pelo filho de seu ex-marido.

Rozélia Maria Martins Caldas, 50 anos, que foi morta em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, no último dia 7 de janeiro. Foto: Reprodução/Facebook.

Sabe de algo? Denuncie!

As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181, Disque-Denúncia, ou pelo (41) 3641-6000, diretamente à equipe de investigação da Delegacia da Mulher e do Adolescente da PCPR em Araucária.

