Pai e filho que estavam sendo procurados pela Polícia Civil suspeitos de terem assassinado a tiros Rozélia Maria Martins Caldas, 50 anos, foram presos após uma denuncia anônima. Eles estavam em uma pensão no bairro Tatuquara, em Curitiba. O crime de Rozélia ocorreu no dia 7 de janeiro e a polícia revelou, no começo da semana, imagens da movimentação que terminou com a mulher vítima de feminicídio.

Segundo as investigações da Polícia, a motivação do crime está ligada ao início de um novo relacionamento da vítima, que foi casada com um dos suspeitos por 34 anos. Os disparos que vitimaram Rozélia teriam sido efetuados pelo filho de seu ex-marido, presos nesta segunda-feira. Os presos foram identificados pela Polícia como José Dirceu Caldas e se filho, Jonatas Caldas.

