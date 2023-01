O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), confirmou mais cinco nomes para o secretariado de seu segundo mandato. Todos os secretários anunciados por Ratinho Junior já faziam ou fizeram parte do primeiro escalão do Governo do Paraná. Com esse anúncio, já são 18 os secretários anunciados para os próximos quatro anos.

Alguns serão mantidos nos cargos, como é o caso do secretário da Fazenda, Renê Garcia; do controlador-geral do Estado, Raul Siqueira; e do chefe de Gabinete, Darlan Scalco. Já Rogério Carboni, ex-secretário de Justiça, Família e Trabalho, vai ser o titular da recém-criada Secretaria da Desenvolvimento Social e Família. Para a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi escalado Aldo Bona, que já respondia pela mesma área na primeira gestão, mas como superintendente. Ratinho Jr foi empossado no último domingo para a segunda gestão à frente do Paraná.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Nomes já confirmados do novo secretariado do Paraná

Casa Civil – João Carlos Ortega

Desenvolvimento Social e Família – Rogério Carboni

Administração e Previdência – Elisandro Pires Frigo

Agricultura e Abastecimento – Norberto Ortigara

Casa Militar – Sérgio Vieira Benício

Cidades – Eduardo Pimentel

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Aldo Bona

Cultura – Luciana Casagrande Pereira

Educação – Roni Miranda

Esporte – Helio Wirbiski

Fazenda – Renê Garcia

Indústria, Comércio e Serviços – Ricardo Barros

Inovação, Modernização e Transformação Digital – Marcelo Rangel

Planejamento – Guto Silva

Saúde – Beto Preto

Segurança Pública – Hudson Leôncio Teixeira

Controladoria-Geral do Estado – Raul Siqueira

Procuradoria-Geral do Estado – Leticia Ferreira da Silva

