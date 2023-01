O ano novo já chegou, e os projetos para ter um 2023 com todos os objetivos atingidos é o que todos desejam. Aliás, a equipe da Tribuna do Paraná, estima para você e família uma ótima temporada. E sabemos que muitos temas são essenciais para que o ano venha a ser completo, seja no ramo profissional, emotivo ou até esportivo. É claro que o clube do coração faturando um grande campeonato colabora para o humor e aquela tiração de sarro do amigo.

A partir disso, a reportagem ouviu três grandes nomes da futurologia para ter previsões mais completas. Os temas têm relação ao nosso Paraná, mas com a posse do novo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, vale saber como vai ser o primeiro ano de mandato.

Os convidados são Tânia Maria de Mello Politi, 72 anos. Há 40 anos ela revela por meio das cartas o que pode vir a ocorrer na vida das pessoas. É referência nacional no chamado tarô de Marselha, um baralho de cartas clássicas e um dos mais conhecidos do Mundo. Veja aqui o instagram dela.

Tânia é referência no chamado tarô de Marselha. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Além da Tânia, Carlinhos Vidente também fez previsões a pedido da Tribuna. José Ferreira dos Santos, o vidente Carlinhos, é nacionalmente conhecido por acertar previsões como a queda do avião da Chapecoense, a lesão de Neymar na Copa de 2014 e até a saída da presidente Dilma Roussef. Veja aqui o Instagram dele.

Vidente Carlinhos conhecido por acertar previsões com famosos e de tragédias. Foto: Reprodução.

Por fim, a numeróloga Luana Machel Joaquim Silva, 35 anos. Oraculista, Taróloga, Numeróloga, terapeuta Reikiana e advogada por formação. É natural do Rio de Janeiro, e que se destaca por fazer previsões para artistas e políticos. Você pode entrar em contato com ela pelo Instagram.

Luana É natural do Rio de Janeiro e se destaca por fazer previsões para artistas e políticos. Foto: Arquivo Pessoal.

Os temas definidos são: a cidade de Curitiba, prefeito Rafael Greca, governador Ratinho Junior, presidente Lula, times de futebol da capital e pandemia. Bora lá!

Curitiba precisa de atenção com o tempo

Foto: Leonardo Coleto / Tribuna.

“No tarô para Curitiba deu a carta da Sacerdotisa. Um ano bom para a cidade, responsabilidade para quem a comanda e escolhas. É preciso zelar o município para se ter um ano bom”, alertou Tânia Politi.

“Curitiba vai ter problemas com ventos e tempestades. Pessoas que moram em áreas de risco precisam ficar atentas. Aliás, todo o Paraná vai ter dificuldades ”, comentou Carlinhos Vidente. Por falar em tempo, confira aqui a previsão do tempo para Curitiba nesta segunda-feira.

“Tempo de direcionar para progredir. A cidade de Curitiba pode esperar por muita desenvoltura, destreza, comunicação clara e direção bem planejada. Greca se encontra numa posição forte e protegida, e por isso segue cheio de energia e motivação em direção ao progresso. ”, avisou Luana.

Atenção com a saúde, Rafael Greca!

Rafael Greca. Foto: Thiago Lisboa / SMCS.

“Carta do Imperador. Rafael Greca é um homem do povo e ele busca o trono para ele. Ele quer o melhor para a população, tem sabedoria e Justiça. É preciso dar atenção para todas as promessas, principalmente com o povo necessitado. Autonomia para a FAS, cuidar do imediato”, relatou Tânia.

“Precisa cuidar da saúde, vai ser um ano pesado para ele. Greca é uma pessoa séria, mas tem pessoas próximas que irão complicar a vida dele. ”, emendou Carlinhos

“O Tarot nos conta que Greca irá dirigir a cidade com sucesso. Grega perpetua a imagem da vitória, do movimento e irá atuar com ambição e muito dinamismo levando a cidade para frente. Os maiores desafios de Greca estão em perceber a hora de encerrar situações antes delas desabarem, evitando confrontos desnecessários que poderiam abalar ou colocar em questionamento sua imagem política. É também tempo de sair do espaço de neutralidade e assumir com mais transparência suas visões políticas nos jogos de poder e abraçar com mais convicção suas alianças, do contrário, terá dificuldades de gestão”, disse Luana.

Ratinho Junior: “Cuidado com a chave do poder”

Foto: Rodrigo Felix Leal/AEN

“Carta do Papa. O Ratinho Jr acredita que tem a chave do poder, e precisa se policiar mesmo sendo reeleito. Precisa ser sábio e apoiar as prefeituras nos programas sociais, priorizar as emergências”, reforçou Tânia.

“O Ratinho vai ter problemas relacionados à Justiça envolvendo o Bolsonaro. Alguém vai tentar derrubar o governador. Ele é honesto, mas duas ou três pessoas terão problemas com o Gaeco, e irão arrumar para a cabeça dele ” falou Carlinhos Vidente.

“O governador reeleito, Ratinho Junior, não encontrará dificuldades para aprovar projetos na Assembleia Legislativa. Seu foco será nos investimentos em educação e geração de empregos. O Tarot confirma que devido à sua popularidade terá muitos aliados e seus adversários não conseguirão criar grandes obstáculos para sua atuação. Os maiores desafios do novo mandato de Ratinho Jr estão no apego excessivo a convenções, normas e visões obsoletas, inflexibilidade e excesso de burocracias”, emendou Luana

Lula: “Cumpra as promessas de forma justa e correta”

Foto: reprodução / Youtube.

“Carta do Carro, a carta número sete, a carta do ano 2023. Uma sincronia perfeita! Lula precisa cumprir as promessas sendo justo e correto. Lembrar da imensa responsabilidade e ter cuidado com o ‘estrelismo’ e agir com empatia, sem revanchismo”, previu Tânia.

“Lula tem que tomar cuidado com a vida. Atentados podem ocorrer e ele vai sofrer um ataque. Quanto ao primeiro ano de mandato, vai ser um ano muito bom”, relatou Carlinhos Vidente.

“O governo Lula enfrentará grandes desafios na saúde, mas podemos sim esperar progressos científicos capazes de reduzir a gravidade da Covid-19. Diante de novas tecnologias no cenário global, este é o momento do novo governo investir nas novas versões da vacina da covid-19, principalmente nas que já tem alta comprovação de eficácia. Um ano para motivar todo tipo de modernização, circulação de informações e revelação de verdades antes ocultadas, viveremos uma grande limpeza de sujeiras deixadas debaixo dos tapetes”, avisou Luana

Times de Curitiba

Coritiba – “Conexão”

“Carta da Justiça 11, está no prumo, e o time está no caminho. O Coritiba está cobrando dos jogadores valores e princípios”, disse Tânia.

“O Coritiba vai fazer um bom time e vai permanecer na primeira divisão”, afirmou Carlinhos

“A palavra de ordem do Coritiba em 2023 é conexão! Um bom trabalho de equipe e boas associações são a chave. Os meses potencialmente mais delicados quando o assunto é saúde e vitalidade são fevereiro, maio, julho e novembro, principalmente para os jogadores que mantiverem um consumo excessivo de bebidas alcóolicas. Já os meses mais favoráveis em desempenho e melhor aproveitamento em campo são março, abril, junho, agosto e dezembro”, completou Luana.

Athletico – “Postura mais definitiva”

Carta da Morte, o 13. Isso não representa o fim, pois está protegido. Está indo para algo brilhante, um lugar seguro, mas vai ter transformação”, disse Tânia

“O Athletico está um patamar acima. Vai ter um ano positivo”, comentou Carlinhos

“Ano que exige uma postura mais definitiva do time e pede principalmente maior atenção aos jogadores recém lesionados. Na temporada de 2023, o time tem grande potencial para explorar e obter melhor aproveitamento em campeonatos e jogos fora do território nacional”, completou Luana

Paraná Clube – “Persistência e muita resiliência”

“Carta da Temperança. Vai ser preciso ter paciência para chegar no melhor caminho”, disse Tânia

“O Paraná vai seguir atrás dos outros rivais. Não vai subir nos campeonatos”, relatou Carlinhos Vidente

“Ano bastante limitado para o Paraná clube que já saiu de um 2022 de muito insucesso. Será preciso persistência e muita resiliência. É muito provável que em 2023, as mudanças tenham , mas poucas delas trarão efetivo resultado ainda no mesmo ano. O ideal é focar nas aquisições tendo em mente que a situação não se resolverá de imediato ”, comentou Luana

Covid-19 – Cenário ainda é delicado e carece de cuidados!

Vacina contra covid-19. Foto: Gilson Abreu/AEN

“Cada ser humano precisa cuidar dos seus desejos, é preciso ter cautela com a pandemia da covid-19. É preciso tomar muito cuidado ainda, vamos seguir se preservando ” reforçou Tânia.

“A pandemia não acabou. É preciso se cuidar ainda mais, a doença só acabou na cabeça daqueles que não valorizam a vida”, disse Carlinhos.

“Na saúde, o cenário ainda é delicado e carece de reavaliação das ações dos agentes públicos de saúde e priorização de investimento nas novas vacinas, pois ainda lidaremos com novas variantes da Covid-19 e alto potencial multiplicador do vírus. Ainda não chegaremos a zerar ou estabilizar os óbitos por Covid-19, o caminho ainda é árduo para a erradicação por conta da facilidade de transmissão e pela capacidade de gerar transmissão antes dos sintomas aparecerem, mas infelizmente a erradicação ainda está distante ”, completou Luana.

