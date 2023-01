O primeiro dia útil de 2023 vai ser de tempo bom na maior parte do dia em Curitiba, mas a chuva vai aparecer nesta segunda-feira (02) no fim da tarde. Uma frente fria avança e pode provocar temporais em algumas regiões do Estado.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a semana começa com mudanças nas condições do tempo. Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que avança sobre o oceano, na altura do Sul do Brasil, provocam pancadas de chuvas acompanhadas de raios sobre o sudoeste, oeste e noroeste do Estado já na madrugada. Nestes setores, o tempo deve seguir chuvoso no decorrer do dia. Nas demais regiões, a instabilidade aumenta a partir da tarde, com pancadas de chuva e raios associados. O risco para ocorrência de temporais também segue elevado, principalmente no interior paranaense.

Para Curitiba, o tempo vai ficar aberto pela manhã, mas nuvens já irão aparecer no começo da tarde. A máxima para a segunda não deve ultrapassar os 27ºC, mas com a chegada da chuva para o fim da tarde/começo da noite, a temperatura deve cair em 19ºC.

E no Litoral?

No litoral do Paraná, o tempo vai estar mais chovoso comparado a Curitiba. Pela manhã, o tempo vai ter sol com nuvens e eleva a temperatura acima de 25ºC em Matinhos. Já no começo da tarde, previsão de chuva.

