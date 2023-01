O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu, neste domingo (1°), a rampa do Palácio do Planalto acompanhado de oito pessoas, que representaram o povo brasileiro e passaram a faixa ao petista.

Francisco, 10

– Mora em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e é corintiano roxo. Filho de uma assistente social e de um advogado que atua em causas sociais. Em 2019, esteve no acampamento montado nas cercanias da Polícia Federal em Curitiba, onde o presidente Lula esteve preso.

Aline Sousa, 33

– Catadora desde os 14, seguiu a trajetória de sua mãe e de sua avó materna. Mãe de sete filhos, está em seu terceiro mandato como presidente da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal.

Cacique Raoni, 90

– Liderança caiapó e um histórico defensor dos povos indígenas brasileiros

Weslley Rocha, 36

– Nascido em Diadema (SP), é metalúrgico do ABC desde os 18 anos. É DJ de um grupo de rap chamado Falange

Murilo Jesus, 28

– Professor, é formado em letras (português/inglês) e mora em Curitiba.

Jucimara dos Santos

– Paranaense, a cozinheira fez pães na Vigília Lula Livre, em Curitiba. Hoje cozinha para a Associação dos Funcionários da Universidade Estadual do Maringá.

Ivan Baron

– Teve meningite viral aos 3 anos, que causou paralisia cerebral no potiguar. Hoje atua pela inclusão e contra o capacitismo. Trata do assunto em sua conta no Instagram, onde tem mais de 350 mil seguidores.

Flávio Pereira, 50

– Artesão, esteve na vigília em Curitiba, auxiliando nas tarefas do dia a dia.