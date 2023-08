A região central de Curitiba passará por uma nova licitação para obras no trecho BRT Leste Oeste. O lote, divulgado nesta quarta-feira (2) prevê a readequação viária na Avenida Sete de Setembro, a partir da Avenida Marechal Floriano Peixoto, seguindo pela Avenida Affonso Camargo até as proximidades da Rua Zélia Moura dos Santos, no Centro.

Segundo a prefeitura de Curitiba a licitação faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba e prevê, além dos 1.800 metros de infraestrutura viária – com pavimentação, microdrenagem, calçamento e iluminação -, obras de alargamento e desalinhamento da estação Eufrásio Correia.

O edital tem valor máximo de R$ 39.683.516,92 com 720 dias para execução.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Curitiba.

Documentação para o processo está disponível

A documentação está liberada para download no Portal da Transparência de Curitiba, no ícone Licitações, ou junto à Gerência de Licitações da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), na Rua Bezerra de Menezes, 450, no Bairro São Francisco. Também se encontra no site da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), ou na sede do órgão na Rua Bom Jesus, 669, no Juvevê. As informações sobre a concorrência pública serão prestadas somente pela Utag, no email: utagndb@ippuc.org.br, contato pelo fone (41) 3250-1436.

Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser protocolados simultaneamente no Serviço de Protocolo da Smop até às 9h do dia 14/9/2023. Os envelopes contendo as propostas de preços serão abertos em sessão pública às 9h30 do mesmo dia, na sala de reuniões da Smop, situada no bairro São Francisco.

