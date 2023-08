Rotatória oval em eixo viário que liga cinco bairros é inaugurada em Curitiba

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, entregou nesta quarta-feira (02) as obras de reestruturação e correção geométrica na confluência das ruas Pedro Gusso, Senador Accioly Filho, Theophilo Mansur e Gregório Thomaz.

O local é um importante eixo viário entre os bairros Capão Raso, Novo Mundo, CIC, Fazendinha e Pinheirinho, além de corredor para o transporte público. A rotatória em formato oval promete melhorar o trânsito no trecho.

De acordo com a prefeitura, a implantação de uma rotatória em formato alongado, onde todos os veículos param antes de acessá-la, com novas ilhas para a travessia de pedestres, agora oferecem segurança tanto para quem circula de veículo ou caminhando na região.

Obra na região durou sete meses

A obra incluiu ainda a implantação de 353 metros de calçadas planas e acessíveis, seguindo o padrão do projeto Caminhar Melhor, 147 metros de ciclovia e 386 metros de novo pavimento. Também foi executado novo sistema de drenagem e serviços de paisagismo.

As obras começaram em em janeiro e foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). Elas fazem parte de um lote de intervenções similares para melhoria do sistema viário em toda a cidade.

Segundo a prefeitura, moradores e comerciantes da região aprovaram as mudanças que asseguraram agilidade no trânsito, com menos congestionamentos, e segurança para pedestres que passam pelo movimentado cruzamento.

