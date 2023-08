Sol e calor têm os dias contados em Curitiba; tempo vai mudar

Neste domingo (06), o dia em Curitiba e Região Metropolitana é dominado pelo céu sem nuvens e o forte sol. Mas essa condição deve mudar ainda no início desta semana.

Na segunda-feira (07) as temperaturas continuam elevadas na capital paranaense, com máxima de 27ºC e mínima de 13ºC. Entretanto, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), existe a possibilidade de chover durante o dia.

Já na terça-feira (08) a temperatura cai consideravelmente. A máxima prevista é de apenas 15ºC e a mínima é de 12ºC. A previsão aponta para chuvas ao longo de todo o dia em Curitiba e região.

Na quarta-feira (09) o tempo continua frio e chuvoso na Grande Curitiba. Conforme a previsão do Simepar, a máxima será de 17ºC e a mínima chega a 12ºC. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%, com precipitação acumulada de 15 mm.

Essa rápida mudança na temperatura deve acontecer em grande parte do Paraná. De acordo com o Simepar, o tempo fica instável no começo desta semana em diversas regiões do estado.

Quando volta a esquentar em Curitiba?

A temperatura sobe a partir de quinta-feira (10). A chuva vai embora, mas o dia deve permanecer nublado. A máxima já sobe para 24ºC e a mínima será de 13ºC.

Na sexta-feira (11), a máxima é de 27ºC e a mínima é de 15ºC em Curitiba. Portanto, para o próximo fim de semana, o calor volta a dominar e a semana termina mais quente na capital e Região Metropolitana.

