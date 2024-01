A forte e intensa chuva que atingiu Curitiba no início da tarde desta sexta-feira (19) já foi suficiente para provocar estragos em vários bairros da capital. De acordo com o boletim da Defesa Civil de Curitiba, o temporal gerou um acumulado de 10 mm de água – de acordo com o registro da estação meteorológica da Defesa Civil no Bigorrilho.

As chuvas moderadas desta tarde chegaram acompanhadas de rajadas de vento de 31 km/h. Houve um registro de alagamento na capital, localizado na Rua Osvaldo Felippetto, no Butiatuvinha.

LEIA TAMBÉM:

>> Alerta Laranja de temporal permanece por todo fim de semana em Curitiba

>> Ruas do Centro de Curitiba são bloqueadas para “revitalização histórica”

A Defesa Civil também recebeu a informação de duas quedas de árvore, no Bairro Alto e no Bacacheri. Houve quedas de galhos de árvores nos bairros Bigorrilho, Santa Felicidade, São Braz, Santo Inácio, Boa Vista e Jardim Social.

Até o momento, não houve registro de pessoas desabrigadas, desalojadas ou feridas. As equipes da Prefeitura estão em atenção às possíveis emergências que possam vir a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!