Cachorra rói proteção, foge pela sacada e é resgatada do 5º andar em Curitiba

Na tarde de sexta-feira (20), equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para resgatar Capitu, uma cachorra da raça border collie, que ficou presa na fachada de um prédio no Centro de Curitiba.

De acordo com a ocorrência dos bombeiros, a pet fugiu pela sacada e acessou uma estrutura da fachada do edifício. Entretanto, como o espaço era apertado, Capitu não conseguia voltar para casa.

O desespero da família e dos vizinhos era grande, pois a cachorra estava no quinto andar, sem qualquer tipo de segurança. Em entrevista para a RPC, as tutoras revelaram que o animal roeu a tela de proteção da janela. Por isso, conseguiu sair.

Um dos moradores do prédio compartilhou toda a saga do resgate de Capitu. Em uma das fotos é possível notar que os vizinhos estavam segurando lençóis e almofadas no térreo, caso a cachorra caísse do quinto andar. Veja:

A nossa galera dos cachorros do prédio e bombeiros que salvaram. pic.twitter.com/RF848i94ML — Osni Passos (@osnipassos) January 20, 2024

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local para prestar atendimento. Uma delas era do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST).

Para o alívio de todos, a cachorra foi resgatada da fachada do prédio em Curitiba e entregue em segurança para a família.

