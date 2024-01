Atropelamento na BR-277 deixa um morto; cão vela corpo até chegada da PRF

Um homem de 44 anos morreu atropelado no km 62 da BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã deste domingo (21). Seu cãozinho, que o acompanhava, permaneceu ao lado do corpo durante todo o trabalho realizado pela polícia.

Após cometer o acidente, o motorista e outros dois ocupantes do carro não prestaram socorro e fugiram do local, em direção ao litoral do Paraná.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram o carro na Serra do Mar, cerca de 25 quilômetros do local do acidente. O veículo estava com danos no capô, parabrisa e teto. Conforme informações da PRF, o automóvel foi abordado nas imediações do km 37, em Morretes.

O trio que estava no carro foi preso pela PRF. Segundo a polícia, pelo menos dois dos ocupantes do veículo já respondem por outros crimes, como estupro, ameaça e estelionato.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou que ele não havia consumido bebida alcoólica. Os três e o automóvel foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de São José dos Pinhais.

Amigo fiel

O pedestre atropelado era natural de Curitiba. Junto com ele estava um cachorro, que ficou no local após a morte do tutor. A PRF informou que o cão permaneceu na região durante todo o tempo em que a equipe policial atendeu a ocorrência.

Por conta da morte do tutor, a equipe entregou o cão para integrantes do Corpo de Bombeiros de São José dos Pinhais, que irão encaminhar o animal para um abrigo na cidade da RMC.

